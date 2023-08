Morte di Maurizio Bassetto, è giallo. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto alle prime luci dell’alba, ovvero intorno alle sei e mezza del mattino del 12 agosto, nei pressi di un terreno vicino al locale di cui la vittima era titolare. Maurizio infatti era il proprietario del ristorante “Da Maurizio” ubicato a Cimadolmo, in provincia di Treviso. Resta ancora in sospeso la comprensione puntuale della dinamica della tragedia. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire i fatti e al contempo analizzano gli indizi: il cadavere è stato rinvenuto dentro una vasca, e secondo gli esperti giaceva lì da qualche giorno.

Morte di Maurizio Bassetto, è giallo. Nessuna pista esclusa, persino quella violenta. Infatti vicino al cadavere sono stati rinvenuti alcuni strumenti da taglio, oltre che ferite da arma da taglio che, stando a quanto riferito dagli esperti, risultano compatibili con il ritrovamento degli oggetti. Sul luogo sono sopraggiunti non solo i soccorsi. ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Morte di Maurizio Bassetto, è giallo: aperte le indagini sul tragico ritrovamento del noto ristoratore

A conoscere Maurizio erano in molti, così come in molti hanno sempre riconosciuto un carattere predisposto alla solitudine. Nella vita di Maurizio è sempre esistita una forte passione verso l’attività lavorativa a cui dava anima e corpo e per cui erano in molti a stimarlo. A dare l’allarme al Suem 118 è stata una familiare della vittima in quanto non aveva più ricevuto notizie dell’80enne ormai da diverse ore. Nel giro di pochi minuti sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri di Conegliano e i vigili del fuoco.

Il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri, ha espresso il proprio sconforto poco dopo la diffusione della tragica notizia del ritrovamento: “Lo conoscevo da una vita, pur non frequentando da molto il suo locale. Bassetto ha dedicato la sua vita alla ristorazione, con alti e bassi, ma mettendo sempre moltissima passione in quel che faceva”. Sulla pagina Facebook della vittima sono già stati pubblicati molti messaggi di addio.

Come riportato su Il Messaggero: “Due, in particolare, gli episodi per i quali Bassetto era balzato agli onori delle cronache per essersi opposto a un provvedimento di chiusura di un mese, partito da un controllo dei Nas e al sequestro di una partita di carne, oltre alla contestazione della mancata autorizzazione sanitaria. Accanto a lui si schierarò la Life, la storica associazione dei liberi imprenditori federalisti. Il controllo avvenne dopo un altro episodio eclatante, ossia l’allontanamento del prefetto, Maria Augusta Marrosu, che arrivò al galà dell’asparago di Cimadolmo accompagnata dal suo cagnolino, il cui accesso non era però consentito in sala”.