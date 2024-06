Incidente drammatico in autostrada, il bilancio è di una giovane vittima e di un ferito grave che viaggiava con lei. Aveva 20 anni ed è morta sul colpo la ragazza che nella notte di mercoledì dì 19 giugno scorso viaggiava sull’A4. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una Fiat Panda con a bordo due giovani sia entrata in collisione con un mezzo pesante poco prima della deviazione per l’A57.

Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione Trieste, poco dopo l’area di servizio Arino Est nel comune di Dolo (Venezia). La dinamica è ancora al vaglio ma secondo le informazioni raccolte, la Fiat Panda sulla quale viaggiava la vittima ha tamponato violentemente l’autoarticolato che la precedeva. La giovane è morta, l’uomo che le sedeva accanto è rimasto ferito mentre il conducente del mezzo pesante è illeso.

Incidente sull’A4, morta una 20enne

I primi soccorsi sul posto sono stati portati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio, che ha iniziato le operazioni di rianimazione in attesa del personale sanitario. Poi, i colleghi arrivati da Mira e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi e aiutato i medici del Suem.

Nonostante i soccorsi, però, il medico ha dovuto dichiarare la morte della ragazza. Sul posto sono poi intervenuti, oltre alla Polstrada, il Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Cav-Concessioni Autostradali Venete, con gli ausiliari della viabilità. Durante i soccorsi, l’autostrada è rimasta bloccata.

Sempre nella giornata di mercoledì, un altro terribile incidente stradale è costato la vita ad un 70enne. Ancora da chiarire la dinamica ma poco dopo le 17.30, a Rho, in provincia di Milano, il ciclista è stato travolto e ucciso da una betoniera all’incrocio tra corso Europa e via del Maino e non ha avuto scampo.