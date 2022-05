Choc in città, bimba di 4 anni precipita dal settimo piano e muore. 118 e polizia locale sul posto

Modena, bimba di 4 anni cade dal balcone e muore. La tragedia si è consumata questa mattina in un palazzo in via dei Giardini dove la piccola viveva con i genitori, una famiglia di origine africana. Ancora frammentarie le notizie ma quanto riporta Repubblica nella sua edizione bolognese sembra che ad accorgersi della tragedia sia stata la madre. Sul posto la polizia locale, i carabinieri ed una squadra di soccorso formata da un’ambulanza del 118 e un’automedica.



Inutili, purtroppo, i soccorsi: la piccola era già morta. Un dramma che colpisce duramente una famiglia sfortunata. Due anni fa infatti il padre ella bimba aveva perso la vita dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Da allora la mamma si occupava dei tre figli piccoli. Sul caso sta cercando di fare luce la polizia di Stato.





Modena bimba di 4 anni cade dal balcone muore: la mamma sotto choc



Dalle prime informazioni che filtrano sembra escluso qualsiasi addebito alla famiglia mentre prende sempre più corpo l’ipotesi della sciagura. Fanpage scrive come: “Sembra infatti che la piccola abbia approfittato di un momento di distrazione della mamma, impegnata a prendersi cura degli altri due fratellini. La bimba sarebbe deceduta per le gravissime ferite riportate in seguito alla caduta”.



Nelle prossime ore, ad ogni modo, la polizia ascolterà la versione della madre e dei testimoni. Sono stati proprio alcuni di loro, gli avventori del bar Donatello poco distante dall’abitazione, a dare l’allarme ed avvertire i soccorsi. La mamma della piccola, secondo quanto riferito dagli agenti, è sotto choc e non ha voluto lasciare il luogo dell’incidente ed è attualmente assistita dai sanitari del 118.

Risponderà alle domande dei militari soltanto nei prossimi giorni. Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori dettagli sui fatti. Saranno gli accertamenti della polizia scientifica a ricostruire la dinamica della caduta. Sul corpo della bimba sarà effettuata l’autopsia. Solo dopo che l’autorità giudiziaria avrà disposto il dissequestro della salma potranno essere effettuati i funerali.

