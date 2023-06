Continua a tenere banco il terribile omicidio di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma da un suo coetaneo. E ora si è finalmente scoperto tutto sul presunto assassino, infatti sappiamo cosa fa nella sua vita. A rivelare la notizia è stato il sito Leggo, che precedentemente si era invece soffermato su alcune dichiarazioni dei vicini di casa del giovane, in particolare uno di loro lo aveva incontrato mentre stava trasportando il sacco nero con dentro il corpo della vittima.

Infatti, dopo l’omicidio di Michelle Causo, colui che sarebbe l’assassino della ragazza ha detto qualcosa di sconcertante al vicino di casa: “Ci ho parlato perché non riuscivo a passare e lui mi ha detto di scavalcare il sacco che bloccava l’uscita. Gli ho anche chiesto se avesse bisogno di un aiuto a trasportarlo e cosa ci fosse dentro, mi ha risposto del pesce. Così mi sono insospettito e ho chiamato la polizia”. Ma ora sappiamo qualche dettaglio in più su di lui.

Omicidio Michelle Causo, chi è il presunto assassino

In seguito all’omicidio di Michelle Causo a parlare era stato anche un compagno di classe della minorenne, che non ha menzionato l’assassino ma solamente lei: “Era in classe con me, era una ragazza tranquilla, forse un po’ agitata ma come ognuno di noi. Era la classica ragazza di periferia”. Sembra che la 17enne abbia lottato per restare in vita, ma invano, infatti la forza omicida del coetaneo ha purtroppo prevalso.

Leggo ha adesso riportato ulteriori aggiornamenti sul ragazzo che avrebbe ammazzato Michelle Causo. Si sapeva già che avesse delle origini dello Sri Lanka e che ha 17 anni proprio come la giovane. Il presunto colpevole dell’assassinio e del successivo abbandono di cadavere, in un carrello della spesa nei pressi di alcuni cassonetti della spazzatura, sarebbe un trapper. E nei suoi filmati è possibile vederlo mentre è intento a consumare della marijuana. Inoltre, ha degli abiti di marca e utilizza spesso delle emoticon raffiguranti i coltelli e il sangue.

Inoltre, c’è un suo album musicale su Spotify e le sue canzoni si concentrano proprio sulla droga nonché soldi e ragazze. C’è un brano significativo che si intitola: Sai che non mi fermo con niente. Ed è inoltre, come aggiunto da Leggo, molto popolare sul social network Instagram, dove ha più di 13mila seguaci.