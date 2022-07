“Temporali in arrivo”. Meteo Italia, estate in pausa dopo l’ondata di caldo: quando e dove

Meteo Italia, la svolta dopo l’ondata di caldo. Settimane caratterizzate da temperature ‘impazzite’ e ben 5 ondate di caldo su ogni regione italiana. Città italiane in bollino rosso e condizioni meteorologiche che non accennano a cambiare per tutto il mese di luglio. La svolta, però, potrebbe arrivare tra non molto. Ecco quando.

Meteo Italia, la svolta a Ferragosto. Temperature ‘impazzite’ e picchi di caldo che hanno raggiunto persino i 40°. La situazione meteorologica del mese di luglio non sembra accennare a un cambiamento. Secondo gli esperti, la fine di luglio sarà ancora caratterizzata da ondate di caldo rovente.





Meteo Italia, la svolta a Ferragosto. Cosa cambia e dove

Una delle estati tra le più calde, questa del 2022, ma pare che la svolta meteorologica sia stata prevista dagli esperti prima di Ferragosto. Si apprende che a causa di un indebolimento dell’alta pressione sarebbero in arrivo le perturbazioni atlantiche e con queste anche qualche accenno di aria più fresca. Tutto questo prima di Ferragosto, ovvero tra domenica 7 Agosto e lunedì 15 Agosto.

Non solo forti piogge, ma anche grandinate e un drastico calo delle temperature di circa 10-12 gradi. Si apprende su Meteo.it che l’aria più fresca “dal Nord Europa indebolirà lo scudo anticiclonico e mescolandosi con l’aria rovente preesistente potrebbe dare vita a violenti temporali con grandine (e rari tornado) che, a macchia di leopardo, colpiranno le regioni del Nord”.

E ancora: “Dopo il passaggio temporalesco i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, così da mitigare la grande calura. Le temperature su molte regioni saranno meno roventi e decisamente un po’ più sopportabili”. Ma in attesa della svolta, pare che i prossimi giorni saranno ancora segnati da valori massimi che toccheranno punte di 39/40°C in Pianura Padana, sulle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e tra Lazio e Umbria.

“Torturato per mesi”. Sebastian ucciso a 15 anni da mamma e papà, l’orrore in famiglia: cosa hanno scoperto