“Finalmente possiamo farlo”. Il gesto di Matteo Bassetti è davanti a tutti: “Gioia immensa”

La pandemia da coronavirus, è quasi superfluo dirlo ma è giusto ricordarlo, ha sconvolto da due anni la vita degli italiani e di tutto il mondo. Dopo l’arrivo dei vaccini, la situazione è migliorata mese dopo mese e ora si inizia ad avere una certa tranquillità che permette di ritornare ad una maggiore normalità. E in queste ore Matteo Bassetti ha sorpreso tutti sui social network con un gesto importantissimo, che è sicuramente stato apprezzato dai connazionali. E molto sentite sono state anche le sue parole.

Matteo Bassetti è stato al centro dell’attenzione mediatica per un brutto fatto, accaduto nei giorni scorsi. L’ex modella Sara Manfuso ha deciso di presentare il libro dell’infettivologo “Una lezione da non dimenticare” e per questo è stata pesantemente offesa: “Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli”. L’opinionista ha pubblicato un post su Instagram in cui spiega: “Il “bastardo che deve morire di cancro ai testicoli” è il Professor Matteo Bassetti e mi ha appena comunicato che si è rivolto alla Digos”.

Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico ‘San Martino’ della città di Genova, Matteo Bassetti, ha scritto sui social: “Oggi finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede la luce all’orizzonte sempre più forte. Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid. Siamo protetti per oltre il 90% dalle forme gravi, grazie alle vaccinazioni e alla guarigione” – ha aggiunto.





Matteo Bassetti ha dunque pubblicato una foto in cui lancia in aria una mascherina, visto che dall’11 febbraio non è più obbligatorio indossarla negli spazi aperti, salvo in caso di assembramenti, e ha postato la frase ‘Viva la vita’. Poi ha continuato a dire su Instagram: “Oggi essere positivo al Covid ( per chi è protetto) equivale, nella stragrande maggioranza dei casi, a una forma influenzale. Finiamola di pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo. I vaccini hanno depotenziato gli effetti gravi di questo virus”.

E prima di concludere il suo post, Matteo Bassetti ha voluto scrivere ancora: “Bisogna tornare a uscire a cena, a viaggiare, a divertirsi, a ballare e a pensare al futuro in maniera positiva. Viva la vita”. E sul suo profilo sono apparsi numerosissimi messaggi degli utenti, che hanno salutato con grande soddisfazione il suo gesto e la decisione del governo di revocare l’obbligo della mascherina all’aperto.