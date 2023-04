Tragedia in casa, la scoperta choc. La drammatica vicenda è accaduta a Castel del Rio in provincia di Bologna. Martina Gaeta, giovane mamma di appena 31 anni, era originaria di Santa Maria Imbaro (Chieti), ma aveva deciso di trasferirsi nella cittadina bolognese da circa un anno insieme alla famiglia. Purtroppo il corpo della donna ormai privo di vita è stato rinvenuto in casa da un amico che ha poi lanciato l’allarme ai Carabinieri. Sul caso di Castel del Rio la Procura di Bologna ha aperto le indagini e disposto l’autopsia per capire le possibili cause del decesso.

Martina Gaeta muore a 31 anni. Mamma di una bambina e donna premurosa e solare, così la donna viene ricordata da tutti. Non appena rinvenuto il cadavere della donna, imemdiato l’arrivo dei soccorsi, ma per Martina era ormai troppo tardi. Il medico legale non avrebbe riscontrato alcun segno di violenza sul cadavere e solo l’autopsia sarà in grado di fornire maggiori dettagli sulle possibili cause che hanno condotto al decesso.

Martina Gaeta muore a 31 anni e lascia una bambina: “Continua a vivere nei nostri pensieri…”

Una notizia drammatica per familiari e colleghi e tantissimi i messaggi di cordoglio: “So che da qualche parte lì in alto ci stai guardando. Un saluto amica/zia accarezza sempre i nostri sogni, continua a vivere nei nostri pensieri e nei nostri ricordi”, si legge. Al dolore dei familiari si è unito anche la sindaca di Santa Maria Imbaro, Maria Giulia Di Nunzio.

Stando a quanto appreso per il momento, il tragico ritrovamento risale a mercoledì sera in seguito al prolungato silenzio della donna che ha insospettito un amico. Poi la scoperta choc nell’abitazione di Martina e poco dopo l’arrivo dei soccorsi, l’accertamento del suo decesso. A quel punto i militari si sono messi in contatto con i colleghi di Fossacesia e della compagnia di Ortona per informare la famiglia di Martina. Sul caso non resta che attendere la divulgazioni di ulteriori aggiornamenti atti a fare luce sulle cause del misterioso decesso. Martina lascia una bambina di 2 anni.

La notizia della dolorosa scomparsa della giovane mamma di 31 anni sopraggiunge a poche ore di distanza da quella in merito alla morte della pallavolista Julia Ituma, nata a Milano da genitori nigeriani di soli 18 anni, morta a Instanbul nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. Il corpo della giocatrice dell’Igor Gorgonzola di Novara è stato ritrovato a Instanbul, in Turchia, nella mattinata, intorno alle 5:30. Secondo quanto sta trapelando Julia, dopo la sconfitta per 3 a 0 nella gara valevole per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Eczacibasi, avrebbe camminato nei corridoi dell’albergo in cui si trovava con la squadra. Poi il volo da una finestra dell’edificio e la drammatica scoperta da parte dei dipendenti dell’hotel.