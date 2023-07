A un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso 12 giugno, potrebbe esplodere un vero e proprio caso che coinvolge la compagna Marta Fascina e i figli dell’ex presidente del Consiglio. Le ultime notizie sono veramente clamorose e potrebbero aprire a scenari impensabili fino a poco tempo fa. Anche perché durante i funerali del Cavaliere, la parlamentare di Forza Italia era anche stata vista mano nella mano con Marina Berlusconi.

Ma ora tutto potrebbe cambiare radicalmente, come preannunciato da Dagospia e da Repubblica. In seguito al decesso di Silvio Berlusconi, è stato aperto il suo testamento e qui c’erano anche le sue ultime volontà su Marta Fascina. Ma i figli dell’ex presidente di Milan e Monza sono determinati a farsi valere fino in fondo e avrebbero già avvisato la donna, la quale dovrà necessariamente rispettare una decisione entro pochi mesi.

Silvio Berlusconi, la decisione inaspettata su Marta Fascina da parte dei figli

A quanto pare non c’è grande unità tra la famiglia di Silvio Berlusconi e Marta Fascina. I figli sembra che abbiano ormai le idee più che chiare, infatti sarebbe ormai stata fatta una scelta drastica per quanto riguarda Villa San Martino. La parlamentare di Forza Italia sarebbe costretta a lasciare Arcore entro tre mesi: “È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere”.

Poi Repubblica ha aggiunto: “E nel partito Marta non si deve meravigliare, se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”. Ma non è tutto perché l’agenzia di stampa AdnKronos ha anche ipotizzato delle problematiche sui 100 milioni, dati in eredità da Berlusconi alla sua compagna. I figli non sarebbero entusiasti di questa decisione del papà, ma vorrebbero non arrivare fino all’impugnazione del testamento e quindi iniziare una dura lotta nelle aule di tribunale, con attenzioni dei media che potrebbero danneggiare la famiglia. Ma ovviamente tutto può ancora succedere, se non dovessero essere trovati degli accordi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Marta potrebbe dire di sì ad una somma di denaro che sia al di sotto dei 100 milioni per evitare lo scontro frontale coi figli di Silvio Berlusconi. Lei non dovrebbe nemmeno ricoprire incarichi di rilievo a Forza Italia e resta il dubbio se Pier Silvio entrerà o meno in politica, anche se lui pochi giorni fa lo ha smentito.