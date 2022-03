Non bastavano l’emergenza Covid e quella sulla guerra russo-ucraina. Per il presidente del Consiglio Mario Draghi è un periodo davvero complicato. Proprio in queste ore, oggi lunedì 14 marzo, è arrivata una brutta notizia che riguarda il fratello Marcello. Il familiare del premier ha avuto un incidente mentre stava viaggiando con il suo scooter SH150 quando ha impattato un’automobile sabato scorso.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 23 di notte, è stato violento tanto che Marcello Draghi ha riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto tra viale Tiziano e piazzale Manila. L’altra macchina coinvolta, a quanto riporta FanPage, è una Skoda. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e hanno trasportato il ferito al policlinico Umberto I in codice rosso. Il fratello di Mario Draghi, 70 anni, ha subito la frattura di una gamba e la prognosi è di 20 giorni.

Era la notte tra sabato e domenica scorsa, in zona Flaminio, quando Marcello Draghi si è scontrato con una macchina. A ricostruire la dinamica sono gli agenti di Roma Capitale del gruppo Parioli. Il conducente dell’altra auto non avrebbe riportato alcuna ferita.





Il traffico nel luogo dell’incidente ha subito un rallentamento per alcune ore per poi riprendere regolarmente. Alla guida della Skoda Fabia c’era un uomo di 46 anni che, come detto, non ha avuto conseguenze. Peggio è andata a Marcello Draghi che al momento è in cura con una gamba fratturata. Ma, a quanto pare, non corre pericoli di vita.

Un periodo non troppo fortunato , insomma, per il nostro Premier alle prese con gli ultimi scampoli – si spera – dell’emergenza Covid e soprattutto con la guerra in Ucraina. E le derivanti problematiche economiche, per non parlare della crisi umanitaria. Fortunatamente, come detto, il fratello Marcello non è in pericolo di vita. E sarebbe potuta andare molto, molto peggio.