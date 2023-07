“Venite subito, mia madre è morta per colpa mia… è colpa mia”. Con queste parole una donna di 60 anni ha lanciato l’allarme al 112 nella mattinata di ieri, domenica 9 luglio. La tragedia è avvenuta a Stella, piccolo comune in provincia di Savona, in Liguria. Le indagini dei carabinieri di Savona sono iniziate subito dopo la telefonata e hanno condotto le forze dell’ordine ad arrestare la signora per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona.

I carabinieri hanno scoperto una situazione davvero angosciante e triste. Appena giunti nell’abitazione gli uomini dell’arma si sono resi conto che c’era bisogno dell’intervento sul posto del sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro e di personale specializzato. Le due donne vivevano in una casa isolata, raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero di 500 metri, in condizioni di forte disagio e in pessime condizioni igieniche.

Cosa ha confessato la figlia dell’anziana donna trovata morta

L’abitazione, situata in una zona boschiva, era piena di oggetti e rifiuti accumulati a quanto pare in modo seriale. La posizione della casa è tale che anche volendo l’anziana signora non avrebbe potuto allontanarsi da sola. La figlia faceva vivere la madre in una stanza di pochi metri quadrati dove regnavano sporcizia e degrado. Anche il letto su cui la donna dormiva era in pessime condizioni igieniche. Ma non è tutto.

La 60enne ha raccontato che per evitare che la madre si facesse male usava degli attrezzi artigianali come corde e guinzagli per legarla al letto durante la notte e non farla muovere. Inoltre la donna ha spiegato ai carabinieri che, per evitare che la madre uscisse di notte, chiudeva la porta della sua camera con una sbarra di ferro installata con una vite all’interno di un foro praticato sulla porta, che poteva ruotare bloccando l’uscita.

Anche la sera prima del decesso la donna era stata legata al letto. Poi ha cercato di alzarsi e, forse a causa di un malore, è morta. La figlia a quel punto, presa dal panico, ha tagliato la corda con cui legava la madre e ha tentato di rianimarla ma non c’è riuscita. Così ha chiamato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno portato la donna in caserma dove è stata sentita dal pm ed arrestata per maltrattamenti e sequestro di persona.

