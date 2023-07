Settimana di fuoco in Italia con l’arrivo dell’anticiclone africano Cerbero, che nel weekend ha infiammato il paese con temperature altissime e continuerà la sua corsa per tutta la prossima settimana. Qualche cambiamento è ipotizzabile al Nord a partire da giovedì, quando è previsto l’ingresso di masse d’aria instabile che potrebbero provocare pioggia e temporali. Intanto le previsioni spaventano, perché le temperature sono in aumento su tutta l’Italia ma con ‘notti tropicali’, durante le quali le temperature scenderanno anche al di sotto dei venti gradi.

La giornata da bollino rosso è quella di mercoledì 12 luglio, quando in molte località d’Italia si toccheranno temperature infernali, al di sopra della soglia dei quaranta gradi. Il sole domina incontrastato, senza segnali di pioggia e di maltempo con le temperature che tenderanno a salire fino a toccare il picco nella giornata di mercoledì 12 luglio.

Leggi anche: Morto a 23 anni. Incidente choc mentre torna dall’aeroporto: scena terribile per i soccorsi





Meteo Italia, previsioni per la settimana dal 10 al 16 luglio 2023

La settimana inizia all’insegna del caldo da Roma a Milano, da Napoli a Torino, fino ai livelli record di Sicilia e Sardegna. Nove le città da bollino arancione: Roma, Firenze, Torino, Palermo, Perugia, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti. A Nord, in un quadro meteo stabile, sono previste temperature fino a 37 gradi. Livelli analoghi sono ipotizzabili al Centro e al Sud, mentre in Sicilia e in Sardegna si supererà la soglia dei 40 gradi.

Questa ondata di calore, che arriva dal deserto africano, durerà almeno per altri sette giorni. Antonio Sanò de iLMeteo.it ha spiegato che si sta preparando la seconda ondata di calore di questa stagione estiva 2023 con l’anticiclone africano che distribuirà l’intensità del caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia. Il caldo arriverà prima al Sud e su Sardegna e Sicilia. Poi sarà la volta dell’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica. L’ultima zona colpita dal caldo sarà il Nord Italia.

La bolla rovente arriva dal Nord Africa, con valori di circa 28-32°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1550 metri d’altezza). In settimana sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 35-37°C sulle pianure del Nord, fino a 38°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 42°C su Sardegna e Sicilia. Picco mercoledì 12 luglio quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45°C, se non oltre. Come ricorda il Meteo.it, il record assoluto di temperatura massima in Italia è attualmente di 48,8°C, registrato nell’agosto 2021 in provincia di Siracusa.