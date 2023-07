Va bene la libertà sessuale, ma qui si esagera ragazzi. Sono passati pochi giorni dal video diventato ben presto virale dei due che facevano sesso durante il concerto che Vasco Rossi ha tenuto nello stadio di Salerno. In un periodo in cui tutto ormai sembra lecito, in cui non esistono quasi più tabù, ecco che l’idea di fare sesso in uno stadio dove ci sono decine di migliaia di persone diventa una cosa ‘normale’.

Proprio mentre Vasco Rossi stava cantando “Rewind” sui gradoni lateralei dello stadio due persone hanno pensato bene di mettersi a fare sesso. Evidentemente stimolati dal testo della canzone che fa “fammi godere…” i due si sono lasciati andare all’amplesso che è stato ripreso da una persona presente al concerto con un telefonino. L’uomo ha poi pubblicato il video su TikTok riscuotendo grande successo. Ora un altro episodio simile fa discutere.

Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza di una funicolare

Sesso orale davanti a tutti all’interno della cabina della funicolare di Capri. È l’incredibile episodio avvenuto proprio nei giorni scorsi all’interno del mezzo pubblico che collega Marina Grande con la storica Piazza Umberto I. Tutto è stato svelato grazie ad una segnalazione inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli che è solito denunciare illeciti in Campania.

“Ciao Francesco – scrive l’autore della segnalazione – nella funicolare di Capri due uomini e una donna sono stati colti in atteggiamenti osceni davanti a tutti. Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo”. Nelle immagini si vede una donna in ginocchio davanti ad un uomo mentre con ogni probabilità sta praticando del sesso orale. L’altro uomo di cui si parla nella segnalazione non si vede.

Il deputato ha postato sulla propria pagina Facebook il video e in tanti hanno commentato. Ovviamente in tanti hanno commentato disapprovando e giudicando vergognoso il comportamento di queste persone. Ma c’è anche chi invita a prenderla con ironia: “Hanno fatto una cosa a volo a volo”, “L’effetto di Capri sulla gente”, “Il caldo fa brutti scherzi”. Infine c’è stato perfino chi ha scomodato John Lennon, quasi a giustificare l’episodio: “Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”.

