Violenta bomba d’acqua, la provincia finisce sott’acqua: frane, allagamenti e strade chiuse

Maltempo Italia, una violenta bomba d’acqua ha colpito la Regione: pesanti i disagi con i soccorsi al lavoro per liberare le strade invase dall’acqua. Allagate anche sedi azienda e lambite alcune abitazioni. La pioggia ha iniziato a cadere nella serata di ieri ed è andata avanti per tutta la notte. L’allerta meteo, di colore giallo diramata ieri dalla Protezione Civile della proseguirà per tutto il giorno. Oltre gli allagamenti anche alcune frane che hanno portato alla chiusura di alcune arterie con disagi al traffico veicolare.



Tra le zone più colpite c’è la valle del fiume Lambro a Palinuro dove il fiume è esondato allagando un’azienda agricola e un allevamento di maiali. Scrive il giornaledelcilento come: “A Palinuro è esondato il fiume Lambro, in località Isca delle Donne. A Pisciotta è franata la strada in località Marina Campagna, all’imbocco di Rizzico”.

Maltempo Italia, bomba d’acqua in Cilento: fiumi esondati



E ancora: “Smottamenti anche a Caprioli, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, dove i residenti chiedono di segnalare il tratto interessato in quanto posto subito dopo una curva”. Poche ore fa un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale. Sui Castelli Romani e a ovest di Velletri l’accumulo giornaliero di pioggia è salito a ben 64 mm. I fenomeni si stanno gradualmente estendendo su vari quartieri. In alcune zone, inoltre, c’è il rischio grandine.



E dureranno ancora, anche se in diminuzione. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it a Adnkronos.it: “Oggi avremo condizioni di maltempo diffuso al Nordest e su gran parte del Centro-Sud. Le precipitazioni potranno presentarsi anche sotto forma di temporale con grandine e addirittura di nubifragio sull’Emilia Romagna e sulla Calabria tirrenica”.



“Nella giornata di mercoledì si avrà un ulteriore miglioramento al Nord dove il sole sarà prevalente, mentre il maltempo continuerà a colpire diffusamente il medio e basso Adriatico, il resto del Sud e localmente anche il Lazio. Per avere un deciso e più ampio miglioramento dovremo aspettare giovedì quando il sole sarà prevalente al Centro-Nord e dal pomeriggio anche al Sud”.