Come ampiamente previsto nei giorni scorsi il caldo asfissiante ha lasciato il posto a temporali e maltempo. Specialmente nell’Italia settentrionale nubifragi e piogge abbondanti stanno interessando vaste zone e provocando anche diversi disagi. Ne sa qualcosa anche la popolare conduttrie Antonella Clerici che come molti sanno vive in un bosco del Monferrato. E ha documentato quello che sta capitando alla sua casa sui social.

La conduttrice vive con il suo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle nella tenuta Basini a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Una scelta che le ha consentito di ritrovare il contatto con la natura e una vita più tranquilla, lontana dai rumori e dall’inquinamento delle grandi città. Tuttavia nelle ultime ore Antonella ha dovuto affrontare un bel problema: la sua casa, a causa della piogga incessante, si è allagata. Le immagini caricate sul suo profilo Instagram sono eloquenti.

Casa allagata, Antonella Clerici nei guai: “E continua a diluviare…”

Tra Piemonte e Lombardia il maltempo sta creando problemi non da poco con alberi abbattuti e strade chiuse. Si regitrano anche frane e smottamenti. Non è così grave, ma neppure uno scherzo, quello che è successo invece alla villa di Antonella Clerici. La conduttrice ha condiviso un video in cui si vede l’acqua invadere la sua abitazione e lei laconica scrive: “E continua a diluviare… #casanelbosco”.

Via, finalmente, il caldo afoso, molti italiani hanno adesso a che fare con piogge e temporali con conseguenti disagi provocati anche dalla scarsa o assente manutenzione e attenzione ai problemi idrogeologici del territorio. In Piemonte a causa di alcuni fulmini si sono disconnessi gli impianti ferroviari a Novi Ligure (Alessandria), coinvolta la linea Torino-Genova. I treni ripartono ma con ritardi. Allagamenti e black out anche nel capoluogo ligure: la stazione di Genova Principe si è allagata, poi la situazione è tornata alla normalità.

Il sud invece fa i conti con gli incendi: nel palermitano parte del Monte Pellegrino è andato di nuovo in fiamme. Corpo Forestale e Vigili del Fuoco sono in azione. Purtroppo in queste ore di lunedì 28 agosto c’è un forte vento di Scirocco che alimenta i roghi. Diversi residenti sono stati evacuati e temono il peggio per le proprie abitazioni. Fuoco anche in provincia di Trapani. Ieri è stato chiuso per diverse ore l’aeroporto Vincenzo Florio a causa delle fiamme nelle campagne circostanti (VIDEO SUGLI INCENDI).

