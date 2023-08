“Solo tu ti ricordi di lei…”. Carlotta Mantovan, Antonella Clerici lo ha fatto per la vedova di Fabrizio Frizzi e ora lo sanno tutti

“E come ogni ferragosto…. noi”. Antonella Clerici e Carlotta Mantovan insieme in vacanza, come ormai ogni anno, si mostrano ai follower della conduttrice di È sempre mezzogiorno insieme all’amica e vedova di Fabrizio Frizzi, il grande conduttore Rai scomparso nel 2018. Le due si trovano in Normandia e non è la prima volta che postano scatti delle loro vacanze insieme.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan sono legate da un’amicizia autentica e profonda e molto spesso trascorrono del tempo insieme anche alle due figlie, Maelle e Stella, la figlia che Carlotta ha avuto da Fabrizio Frizzi. La foto pubblicata da Antonella Clerici sul suo profilo Instagram ha fatto incetta di like e cuori e tantissimi fan hanno apprezzato lo scatto che mostra la bellissima amicizia tra le due.

Leggi anche: “Antonella Clerici…”. Elenoire Ferruzzi choc contro sulla conduttrice. Il pubblico condanna





Antonella Clerici e Carlotta Mantovan: la foto insieme

“Voi sì che siete delle VERE AMICHE, Antonella è una grande donna non si è mai dimenticata della moglie del grande Fabrizio Frizzi. Di donne così ce ne sono poche nel mondo dei balli e lustrini. Ragazze prendete esempio”, si legge tra i commenti del post di Antonella Clerici. Tra i commenti anche quello di Carlo Conti, grande amico di Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici: “Bacio belle bimbe” ha scritto il conduttore Rai.

“La nostra Antonellina è una delle poche donne, se non l’unica, a parlare di amicizie fra donne ed unione ed è coerente sempre con sé stessa. Ha amiche donne e in generale parla sempre bene delle donne. Questo è un altro aspetto di te che ti rende una persona straordinaria”, scrive ancora un utente evidenziando il bellissimo rapporto tra la conduttrice Rai e Carlotta Mantovan.

“Brava Antonella, sei l’unica che non si è mai dimenticata di lei”, si legge ancora tra i commenti di Instagram. Oggi Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, vive in Francia con la figlia Stella di 10 anni e come sempre cerca di mantenere la sua privacy molto alta. Sui social non c’è nessuna foto della figlia e non è mai stata protagonista di alcun gossip. Carlotta Mantovan torna in Italia per trascorrere le vacanze con la figlia e gli affetti più cari.