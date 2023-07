Dramma in Sardegna nel pomeriggio di ieri lunedì 24 luglio, un turista di 79 anni Ugo Mario Criscuolo, professore di greco in pensione di Castellammare di Stabia, è morto. La tragedia a Geremeas, una spiaggia nel territorio di Maracalagonis, nella costa sud orientale della Sardegna. A quanto si apprende l’uomo, che si trovava da qualche giorno sull’isola per un periodo di vacanza, si è sentito male mentre era steso in spiaggia.

I vicini si sono immediatamente accorti che qualcosa non andasse ed hanno allertato immediatamente i soccorsi. Nel giro di pochissimi minuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri sono arrivati sul posto. Scrive l’Ansa come: “I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 79enne ma non c’è stato nulla da fare”.





Sardegna, malore in spiaggia muore turista campano

“Si tratta del terzo caso di morte dovuta a improvviso malore nella giornata di ieri, interessata dall’ennesima ondata di caldo con temperature ben oltre i 40 gradi e picchi di 48°: le altre due vittime a Baunei, in Ogliastra, e a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari”. Nei giorni scorsi a perdere la vita al Lido di Venezia era stato un 28enne.

A lanciare l’allarme era stata la fidanzata, i medici non erano riusciti a salvarlo. A quanto si apprende il ragazzo stava facendo un bagno nelle acque vicine lo stabilimento balneare De Bains. Scrive il Corriere della Sera come fossero da poco passate le 11 di ieri, sabato 21 giugno, quando il bagnino si è accorto che qualcosa non andava. Mentre osservava il mare, in quel momento particolarmente agitato, ha notato il ragazzo riverso nell’acqua.

Immediatamente sceso dalla torretta è corso per prestare un primo soccorso al giovane. Trasportato a riva, ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione mentre aspettava l’arrivo del 118. Le condizioni del ragazzo, un turista di origine afghana residente in Germania, erano apparse subito gravi dopo poco il decesso.