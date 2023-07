“Eccomi Qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle 10.27, peso 3,455kg e sono lunga 51cm, esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa. Ci somigliamo tanto tanto. Mamma e Papà pazzi di gioia!”. L’ex Temptation Island è mamma bis e sui social ha dato la notizia dell’arrivo della seconda figlia. Quasi due anni fa, parliamo di agosto 2021, è venuta alla luce la primogenita Vittoria.

Nei mesi scorsi aveva organizzato il classico gender reveal party per rivelare il sesso del secondogenito, un’altra femminuccia. “Chi di voi aveva indovinato? Arriverà Beatrice. Con il cuore a mille. Io me lo sentivo dal primo giorno che ho scoperto di essere incinta. #girlspower”, aveva scritto a corredo del video pubblicato sul suo account Instagram.

Leggi anche: “Arriva Beatrice, il cuore a mille”. La vip di Canale 5 incinta della seconda figlia: le immagini





Martina Sebastiani di Temptation Island mamma per la seconda volta

“Dai dai, che mo proviamo a fare il maschio“, aveva scritto il fidanzato. E Martina Sebastiani aveva replicato: “Non scherziamo“. Martina Sebastiani è nota per aver partecipato a Temptation Island 2018 insieme al fidanzato Gianpaolo Quarta. Alla fine del reality delle tentazioni Martina aveva lasciato il compagno per il tentatore Andrea Dal Corso, oggi fidanzato con Teresa Langella. La loro storia è finita dopo poco tempo.

“Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”, aveva scritto Martina Sebastiani quando rimase incinta della prima figlia.

Il fidanzato di Martina Sebastiani è poco social e infatti la sua identità non è ancora conosciuta. I due stanno insieme da qualche anno e, come detto, sono già genitori di Vittoria, nata nel 2021. Oggi la coppia ha dato il benvenuto alla seconda figlia Beatrice e sotto al post sono arrivati tantissimi auguri da parte dei suoi follower.