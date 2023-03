Momento bellissimo e da favola per la vip di Canale 5, che è stata protagonista in uno dei reality show più amati dal pubblico. Aveva annunciato di essere incinta un po’ di tempo fa e ora si è verificato un altro attesissimo episodio. Martina Sebastiani ha infatti svelato il sesso del bebè con un video straordinario e divertente, che ha fatto ridere e allo stesso tempo emozionare migliaia di suoi follower. Era in compagnia del suo compagno e futuro papà nonché della prima figlia, nata dalla loro unione.

Solo applausi e complimenti per Martina Sebastiani, che finalmente ha rivelato a tutti il sesso del bebè che porta in grembo. Ovviamente non lo sapeva nemmeno lei e l’ha scoperto insieme agli altri invitati al gender reveal. Ci sono stati diversi tentativi con i palloncini, la torta e con i coriandoli. E la diretta interessata non aveva subito capito che si trattasse di una bimba. Quando ha compreso tutti, è esplosa di gioia. E sul social network Instagram ha anche svelato il nome della piccola, che allargherà la loro famiglia.

Martina Sebastiani svela il sesso del bebè: è una femminuccia

Per Martina Sebastiani, che ha svelato il sesso del bebè sul social network Instagram, si tratterà della seconda figlia. Quasi due anni fa, parliamo di agosto 2021, è venuta alla luce la primogenita Vittoria che ha preso parte a questo bellissimo evento. La donna ha scritto: “Chi di voi aveva indovinato? Arriverà Beatrice. Con il cuore a mille. Io me lo sentivo dal primo giorno che ho scoperto di essere incinta. #girlspower”. E il suo partner ha postato un messaggio molto simpatico, che ha trovato subito la sua pronta risposta.

Lui non è famoso, mentre lei è nota per aver partecipato a Temptation Island 2018. Il papà della piccola Vittoria e di colei che sta per arrivare, Beatrice, ha commentato sotto il post della sua dolce metà: “Dai dai, che mo proviamo a fare il maschio“. E Martina ha replicato: “Non scherziamo“. Un’amica dell’uomo ha successivamente detto: “Poverino il mio amico in mezzo a tutte ‘ste donne”. E la Sebastiani ha risposto anche in questo caso: “Sicuramente non si annoierà mai”. Ed effettivamente la loro vita appare davvero frenetica ed entusiasmante.

Classe 1988, Martina Sebastiani è stata fidanzata con Gianpaolo Quarta, con il quale si è lasciata proprio a causa dell’esperienza a Temptation Island. In seguito, ha avuto una breve storia con Andrea Dal Corso. Ora è felicemente legata a quest’uomo lontano dai riflettori e ha costruito con lui una famiglia perfetta.