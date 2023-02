Una notizia tremenda ha distrutto psicologicamente Sergio Mattarella, costretto a fare i conti con un lutto nella sua vita. Tutto è successo in maniera inaspettata, infatti non c’erano avvisaglie che facessero temere il peggio. Invece il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa drammatica comunicazione, che inevitabilmente l’ha lasciato senza fiato. Finora ha preferito mantenere il silenzio e presumibilmente chiudersi in se stesso per elaborare al più presto questa grave perdita.

Sono davvero tutti sotto choc per l’addio a questa persona molto vicina a Sergio Mattarella. Il lutto avvenuto tra la notte di domenica 19 e lunedì 20 febbraio ha sconvolto anche la quotidianità del Capo dello Stato. Turbato e addolorato per quanto accaduto, non se l’è proprio sentita di portare avanti i suoi impegni istituzionali. Infatti, il Quirinale ha annunciato la cancellazione della sua presenza fisica per tutta la durata della giornata. Tra l’altro, in queste ore era atteso per un evento rilevante.

Sergio Mattarella in lutto: annullati i suoi impegni

Dunque, dopo la comunicazione data a Sergio Mattarella col lutto che gli ha rovinato la giornata, ha deciso di rinchiudersi nel suo privato e di non volersi far vedere in pubblico. Non ha presenziato quindi alla giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato, che ricorre in occasione del terzo anniversario dalla scoperta del paziente uno affetto da Covid a Codogno, in provincia di Lodi. Inoltre, è stato assente alla presentazione del rapporto dell’associazione Italiadecide.

A perdere la vita in modo inatteso è stato il medico personale di Mattarella, Francesco Pitrolo, che lavorava come direttore dell’unità di cardiologia dell’ospedale Cervello di Palermo, come ricordato da Repubblica. Ma oltre ad essere il dottore fidato del Capo dello Stato, era anche un suo amico intimo. Nel 2021 aveva ottenuto una onorificenza al merito, infatti era diventato Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ed era spesso col Presidente della Repubblica nelle visite fuori dai confini nazionali.

Queste erano state le parole del dottor Pitrolo, dopo l’onorificenza al Quirinale: “Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l’attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l’avrei fatta”.