E’ morta in ospedale a Novara la quindicenne ferita dopo essere caduta da una giostra in un luna park a Galliate. La ragazza era stata ricoverata in condizioni disperate nella Rianimazione dell’ospedale di Novara ed è morta domenica 13 marzo.

Ludovica Visciglia, residente Trecate, era rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata da una giostra, il tagadà, al luna park appena allestito nella piazza centrale di Galliate, paese di 15 mila abitanti a sette chilometri da Novara. La 15enne era lì per festeggiare il suo compleanno insieme ai sui amici e dopo la giornata trascorsa al luna park era in programma una cena con taglio della torta.

Dopo essere caduta dal tagadà, la giostra circolare che ondeggia e fa sobbalzare le persone sedute intorno al cerchio, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto e portata al Maggiore di Novara in codice rosso.





Le condizioni della quindicenne sono apparse fin da subito gravissime ed è morta domenica 13 marzo. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza e agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Novara, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dei proprietari della giostra.

Sarà compito della polizia stabilire le cause ed eventuali responsabilità. Il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio, ha dichiarato che sono in corso verifiche e dopo la morte di Ludovica Visciglia ha deciso di chiudere il luna park in segno di lutto. “Siamo sconvolti, è una vera tragedia”, ha commentato di Caprio.