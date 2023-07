Un’altra tragedia al mare, un’altra giovane vita stroncata. La vittima aveva solo 32 anni, lascia un bimbo piccolo e la compagna che avrebbe dovuto sposare a dicembre prossimo. Una scena “terribile, non c’è stato nulla da fare, è stato straziante”, ha detto un bagnante quando si è consumato il dramma sulla spiaggia di Numana (Ancona), davanti allo stabilimento Eugenio. Lorenzo Ferri è morto davanti agli amici per un malore fatale mentre nuotava. I soccorsi, seppur tempestivi, si sono rivelati inutili.

Il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie sono andate avanti per mezz’ora ma non sono bastate a salvargli la vita. 32 anni, era un ingegnere e come detto anche un giovane papà. Stando alle prime ricostruzioni fornite dai testimoni, Lorenzo Ferri avrebbe accusato il malore mentre stava nuotando. L’allarme è scattato mercoledì 19 luglio, poco prima delle 20, da parte della compagna, che non vedendolo tornare ha chiamato i soccorsi.

Leggi anche: “Addio Simone”. Giovane chef muore a 25 anni, stava tornado da una giornata al mare





Lorenzo, 32 anni, morto mentre nuotava: lascia un bimbo piccolo

E mentre il personale sanitario si precipitava in spiaggia e sul posto arrivava l’eliambulanza partita da Torrette e l’equipaggio della Croce Bianca di Numana, come riporta il Corriere Adriatico, i bagnini si erano già tuffati per riportarlo a riva. C’era anche il papà in spiaggia.

Franco Ferri, segretario generale Erap Marche, urlava davanti al tentativo dei soccorritori di salvargli la vita ma come detto le manovre di rianimazione si sono concluse senza l’esito sperato: il 32enne è stato dichiarato morto poco dopo.

Solo pochi giorni fa stessa tragica sorte per Fabio Piroli. 46 anni e anche lui papà, stava nuotando nel mare di Capratica (Fondi), quindi in provincia di Latina. Si è immerso e non è più riuscito a riemergere, morendo in poco tempo. Era intervenuta anche l’eliambulanza, ma non c’è stato il trasferimento in ospedale perché è spirato lì sul posto.