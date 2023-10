Inferno sull’autostrada A4, un terribile incidente è costato la vita ad un uomo. Devastante la scena si è presentata ai soccorritori: auto ridotte ad un cumulo di lamiere, urla e disperazione. Lo schianto si è verificato sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia, poco dopo le 14 nel tratto autostradale a tre corsi. A quanto si apprende sarebbero quattro i mezzi coinvolti.

Racconta nordest24.it, che per primo ha rilanciato la notizia, come: “Al momento dello schianto, che ha coinvolto quattro mezzi pesanti, si stavano verificando rallentamenti sulla corsia di marcia”. “Per la presenza di mezzi pesanti mentre le corsie di sorpasso e veloce erano libere. È proprio sulla corsia di marcia che un autoarticolato ha tamponato una bisarca coinvolgendo poi nell’urto a catena altri due mezzi pesanti”.





Grave incidente sulla A4, coinvolti un tir e una bisarca: un morto

Nell’urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie. Il materiale si è riversato sull’asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce. Purtroppo nello scontro una persona è deceduta, mentre un’altra è stata portata in volo in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latisana, Portogruaro e un’autogrù di Udine che hanno collaborato con i sanitari nei soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza. Per consentire l’arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l’ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia.

Oltre alla vittima, anche un ferito grave trasporto in ospedale. Al momento il traffico sta riprendendo a scorrere nonostante le lunghe code che si sono formate. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo sulle strade italiane.