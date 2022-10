Incidente stradale sulla A4. È pesantissimo il bilancio dello scontro avvenuto poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste.

Un furgone – a bordo del quale c’erano sette persone – ha tamponato violentemente un auto articolato e sei persone sono rimaste uccise nello scontro. La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem e i vigili del fuoco. I vigili del fuoco, arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente ed estratto l’autista e altre sei persone.

Incidente stradale sulla A4 a San Donà di Piave, sei morti

Purtroppo per sei delle persone coinvolte nello scontro non c’è stato niente da fare. Il medico del Suem e l’equipe hanno provato a rianimare le vittime ma tutti i tentativi sono stati vani. Il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di 6 persone, un passeggero è stato stabilizzato e trasferito con l’eliambulanza in gravi condizioni in ospedale.

Il tratto autostradale in direzione Venezia è chiuso al traffico per permettere agli operatori di operare in sicurezza e pulire la sede stradale dai rottami dei messi coinvolti nell’incidente stradale. L’incidente stradale è avvenuto nella corsia centrale della A4. L’autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è reso conto del tir fermo in coda.

Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion e le persone che si trovavano all’interno sono morte e solo una è sopravvissuta ma ora si trova in gravissime condizioni all’ospedale. In seguito all’incidente stradale sulla A4, è stato chiuso il tratto di autostrada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.