Uno scenario infernale sull’autostrada, per la precisione sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza di Figline Valdarno in direzione Firenze. Un maxi-incidente ha coinvolto ben quattro tir e tre auto, causando il decesso di due persone, ferendo gravemente altri automobilisti.

La tragedia si è consumata poco dopo le 10.30 al chilometro 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, polizia stradale, oltre ai soccorsi sanitari. Il tratto autostradale è chiuso con una coda di cinque chilometri. Di fatto, l’Italia è ora spaccata in due, giacché la circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata.

Leggi anche: Temporali, grandine e freddo: fine maggio col maltempo: le regioni colpite dai fenomeni





Il terribile maxi-scontro: due vittime

Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 78 e 79 anni, che viaggiavano in un’auto. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno liberato dall’abitacolo i feriti, affidandoli poi al personale sanitario del 118. Per l’uomo e la donna, invece, non c’è stato nulla da fare, purtroppo. Tra questi un uomo di 47 anni che è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, al pronto soccorso di Careggi. Un altro ferito, di 22 anni, è stato trasportato in codice verde a Ponte a Niccheri. Come se non bastasse, a pochi metri dal punto del sinistro, transitava una autoambulanza diretta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, con all’interno un bimbo di Foligno. I vigili del fuoco, con non poca fatica, sono riusciti a creare le condizioni per far proseguire il mezzo.

Italia spaccata in due

La circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata. Al momento all’interno del tratto interessato si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Firenze e 3 chilometri in direzione di Roma. Sicché, per gli automobilisti dei veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire a Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.