Terribile incidente in Brianza, gravissimo 19enne. Lo schianto tra due auto è avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio a Lentate sul Seveso. Una Fiat Cinquecento e una Citroen C4 si sono scontrate frontalmente lungo via Manzoni. L’impatto si è verificato all’altezza della strada provinciale 174.

Dopo l’impatto uno degli automobilisti coinvolti è rimasto bloccato nella vettura. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Vigili del Fuoco che hanno avuto il loro da fare visto che sull’altra automobile si sono sprigionate delle fiamme. Un 19enne è stato ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Niguarda di Milano. Altri due giovanissimi sono rimasti feriti.





L’incidente e l’arrivo dei mezzi di soccorso

Poco dopo l’1 e 30 di notte è arrivata la chiamata ai numeri di emergenza. Subito dopo l’incidente in Brianza, con 19enne gravissimo, sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118 e un’automedica. Inoltre sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco con squadre di Lazzate e Seregno.

Dopo il ribaltamento della propria automobile un ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato tra le lamiere. Per questo i vigili del fuoco lo hanno estratto per poi occuparsi del principio di incendio sull’altra macchina. In tutto sono state tre le persone soccorse, il 19enne, la ragazza al suo fianco e il conducente della Citroen.

Il conducente della Cinquecento, un ragazzo di 19 anni, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. La sua prognosi è riservata. La ragazza di 16 anni che siedeva al suo fianco è stata invece portata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Il 22enne alla guida della Citroen invece è stato trasportato al pronto soccorso di Desio. A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.

