Presentava il suo nuovo album, dal titolo “Fra”, ma Gigi D’Alessio si è espresso anche su aspetti della sua vita privata e, soprattutto, sulle ripetute scosse di terremoto e il terrore che da giorni pervade i residenti di Napoli e dell’area flegrea. I prolungati fenomeni bradisismici vanno avanti da settimane, con una certa recrudescenza (l’ultimo evento è di stanotte all’1.46) , e non possono non preoccupare i napoletani e, come napoletano tra i più famosi al mondo, Gigi non fa eccezione. Anche se attualmente risiede a Roma, capitale d’Italia anche dal punto di vista artistico.

Il cantante e produttore musicale, durante la conferenza stampa organizzata per la presentazione del suo ultimo lavoro, ha parlato anche del prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Carlo Conti: “Il Festival di Sanremo – ha detto – rimane sempre la più bella vetrina per la nostra musica, ma adesso sono concentrato sul progetto del nuovo album”. Inoltre, Gigi ha rappresentato le proprie preoccupazioni nei confronti della nuova generazione, “sempre più legata al mondo virtuale e lontana dalla realtà”.

Le paure di Gigi

A Gigi D’Alessio è stato chiesto di cosa abbia paura come uomo: “Il Gigi D’Alessio uomo oggi ha paura del terremoto che c’è a Napoli, perché sono cose che non riusciamo a controllare” ha dichiarato l’artista partenopeo. Come artista, invece, il timore di Gigi D’Alessio è un altro: quello di essere “frainteso”, come è successo “alla povera Alessandra Amoroso che per una foto negata è stata messa in croce. Noi artisti siamo continuamente ripresi e siamo a rischio di questo, quindi ho paura di non essere capito come persona”. C’è, poi, un’altra paura, che lo accomuna a tanti di noi. Ecco le su parole: “Ho paura anche del futuro dei nostri figli, non sono per niente contento che stanno sui social dalla mattina alla sera. Ormai è diventata una dipendenza, una tendenza che sicuramente non potremo mai fermare”.

Focus sui più giovani

Proprio alle nuove generazioni Gigi si rivolge con il proprio album, ricco di contaminazioni e collaborazioni con rapper e cantanti pop, tra cui Guè, Clementino, Geolier, Alessandra Amoroso, Elodie, Ernia, nonché suo figlio Lda. Anche il titolo dell’album, “Fra”, è un richiamo al mondo giovanile: è l’omologo del milanese “Bro”, e il significato è il medesimo, ovvero una contrazione di “Fratello” o “Brother”, in uso tra i più giovani. Ora, inizierà un tour mondiale per promuovere l’album, quindi ribadiamo, come ha fatto lui, che non lo vedremo a Sanremo 2025.