Una terribile tragedia ha scosso due comunità. Assuntina Simone è morta a scuola davanti agli studenti. Si è sentita male improvvisamente e ha chiesto immediatamente aiuto, nella speranza che potesse migliorare. Le altre persone presenti nell’istituto scolastico hanno allertato immediatamente il 118, precipitatosi sul posto con un’ambulanza. Ma per la donna, che lavorava come bidella, non c’è stato purtroppo niente da fare ed è spirata.

Un dolore immane per la perdita di Assuntina Simone, conosciuta e amata da tutti. Purtroppo è morta da un momento all’altro all’interno della scuola, sotto lo sguardo attonito degli studenti e degli altri dipendenti. Inutile quindi l’intervento dei soccorritori, che hanno provato a rianimarla ma senza esito. Il suo cuore ha cessato di battere e quindi, una volta persi i sensi, non è stata più in grado di riaprire gli occhi e risvegliarsi.

Assuntina Simone morta improvvisamente a scuola per un malore

Ad uccidere Assuntina Simone è stato un malore inaspettato. La 54enne collaboratrice è morta nella scuola elementare di Caianello, in provincia di Caserta, e a piangerla è anche il paese di Roccamonfina, dove lei risiedeva. Sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri di Vairano Scalo, i quali hanno subito accertato che fosse deceduta per cause naturali. Un dramma immenso, che ha lasciato tutti senza parole, generando un dolore difficile da assorbire.

Assuntina aveva lamentato un forte mal di testa, ma nemmeno il tempo di chiedere aiuto che è crollata a terra non rialzandosi più. A dirle addio sono soprattutto i suoi fratelli, le cognate, i nipoti e tutti gli altri parenti. I funerali sono stati organizzati nel pomeriggio del 10 novembre alle ore 14.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Gallo di Roccamonfina. Una perdita della quale nessuno riesce ancora a capacitarsi.

Questo uno dei post apparsi in memoria di Assuntina: “Scrivo poche righe avendo saputo in questo momento del dramma che a colpito la famiglia Simone, per l’improvvisa morte della dolce Assuntina Simone. No commenti ma preghiera per la sua anima!”.