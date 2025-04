Roma si prepara a vivere un momento storico di commozione e raccoglimento: sabato alle 10 si terranno i funerali di Papa Francesco, scomparso ieri all’età di 88 anni. La cerimonia si svolgerà in piazza San Pietro, ma il pontefice argentino, Jorge Mario Bergoglio, riposerà nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore. Il mondo intero si stringe nel dolore per la perdita di una figura carismatica e rivoluzionaria, che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e la coscienza collettiva globale.

L’annuncio del decesso ha immediatamente innescato una mobilitazione mondiale. Tra i primi a confermare la propria presenza ai funerali è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha comunicato la sua partecipazione con un post sulla piattaforma Truth. “Saremo a Roma per rendere omaggio al Santo Padre”, ha dichiarato l’ex presidente, che sarà accompagnato dalla moglie Melania. Diversa la posizione del presidente russo Vladimir Putin, che secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “non ha piani del genere” e dunque non presenzierà alla cerimonia.





Papa Francesco, la lista dei presenti (e degli assenti) ai funerali

Non mancheranno però numerosi leader di spicco. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tramite una fonte ufficiale della presidenza, ha fatto sapere che sta organizzando il viaggio a Roma proprio in occasione della sepoltura del Papa. “L’ufficio del presidente è in attesa della data esatta e sta preparando la visita”, ha confermato una fonte all’Afp. Presente sarà anche il principe William in rappresentanza del Regno Unito, mentre Re Carlo non sarà a Roma. Un’assenza, quella del Re, che alcuni hanno giudicato in maniera negativa visto propria la profonda amicizia e stima che il sovrano inglese aveva dimostrato al pontefice solo pochi giorni fa, in occasione della sua visita romana.

La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha deciso di annullare tutti gli impegni internazionali previsti per il fine settimana, che includevano visite ufficiali in Uzbekistan e Kazakistan. Una scelta che sottolinea il profondo legame istituzionale e personale della premier con la figura del pontefice scomparso. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua partecipazione, parlando dall’isola della Réunion: “Saremo presenti ai funerali del Papa, come è giusto che sia”, ha affermato durante una conferenza stampa.

Dal cuore dell’Europa arriveranno anche Frank Walter Steinmeier, presidente della Germania, e il cancelliere uscente Olaf Scholz, oltre a rappresentanti delle principali istituzioni europee: Roberta Metsola per il Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen per la Commissione e Antonio Costa per il Consiglio Europeo. Da Bruxelles fanno sapere che la delegazione si limiterà esclusivamente alla partecipazione ai funerali, senza ulteriori incontri diplomatici a margine, nemmeno con Trump, nonostante le ipotesi di un colloquio con i vertici Ue.

Completano il quadro dei leader internazionali il presidente argentino Javier Milei e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Non poteva mancare la presenza della patria d’origine di Papa Francesco, l’Argentina, così come quella del Brasile, paese chiave nella geopolitica del cattolicesimo sudamericano. Intanto la Polonia ha proclamato il lutto nazionale per il giorno delle esequie, come annunciato dalla presidenza. Il capo dello Stato Andrzej Duda sarà presente a Roma insieme alla moglie, a testimoniare un sentimento di devozione che attraversa il continente.

Il funerale di Papa Francesco si preannuncia come un evento planetario, capace di riunire capi di Stato e di governo, leader religiosi e fedeli di ogni latitudine. Una cerimonia che non sarà soltanto un addio, ma anche un riconoscimento universale all’eredità lasciata da un pontefice che ha saputo incarnare la speranza, la giustizia e la misericordia in un mondo sempre più lacerato.