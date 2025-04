Due sorelle, due vite lontane tra loro, eppure legate da un affetto profondo che resiste al tempo, alla distanza e alle diversità di percorso. Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Jewel Manenti sono le figlie maggiori di Heather Parisi, nate da padri diversi e cresciute in contesti differenti, ma capaci di costruire una relazione sincera e affettuosa, che spesso condividono con i loro follower sui social. Se Jacqueline ha ereditato lo spirito artistico della madre e oggi è conosciuta soprattutto per la sua relazione con il cantautore Ultimo, Rebecca ha scelto una strada decisamente più riservata e lontana dal clamore dei riflettori.

Nonostante questa discrezione, proprio oggi è stata lei a essere protagonista di un piccolo grande annuncio che ha emozionato il mondo dei social. Jacqueline Luna ha infatti pubblicato una dolcissima foto che ritrae la sorella con il pancione, accompagnandola con parole cariche di amore e felicità. “La prima Pasqua con… Sole! mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande! La vita è bella bella bella bella davvero!”, ha scritto Jacqueline, confermando così ufficialmente la gravidanza di Rebecca e rivelando anche il nome della futura bambina: Sole.

Heather Parisi di nuovo nonna: anche l’altra figlia è incinta

Rebecca, classe 1994, è nata a Roma ed è figlia dell’imprenditore Giorgio Manenti. Dopo una solida formazione accademica tra Italia e Spagna, ha scelto di dedicarsi all’odontoiatria, specializzandosi in ortognatodonzia. Un percorso di studi e carriera che l’ha portata anche a vivere a Madrid per un periodo, prima di fare ritorno in Italia, dove oggi esercita la professione. Sebbene il suo rapporto con Heather Parisi non sia mai stato al centro dell’attenzione pubblica, Rebecca è molto legata alla sorella Jacqueline, e questo legame rappresenta un punto fermo nella sua vita.

Negli ultimi mesi, Rebecca aveva lasciato qualche indizio sulla sua dolce attesa attraverso piccoli dettagli condivisi online: una foto di un plumcake decorato con un sole, gesti teneri che avevano incuriosito i suoi pochi ma affezionati follower. Tuttavia, la notizia ha cominciato a circolare in modo virale solo oggi, grazie alla popolarità della sorella Jacqueline, che ha voluto celebrare questo momento speciale con una dedica commossa.

Sul profilo di Rebecca si possono trovare scatti che raccontano momenti felici, come il viaggio a New York poco prima della nascita del piccolo Enea, figlio di Jacqueline. Ora che la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro, l’entusiasmo delle due sorelle è palpabile, e i loro messaggi trasudano gioia, speranza e amore. Due percorsi diversi, ma una sola emozione che le unisce: quella della vita che cresce e si rinnova

. La dolce attesa di Rebecca non è solo una lieta notizia privata, ma anche un simbolo di quanto il legame tra sorelle possa superare ogni distanza, ogni differenza, ogni silenzio. In un mondo in cui i rapporti familiari sono spesso complessi e frammentati, la storia di Jacqueline e Rebecca ricorda quanto possa essere forte e sincera la connessione tra due anime cresciute separate, ma unite da un destino comune e dall’affetto che non conosce ostacoli.