Nove anni fa, due giovani donne si incrociavano per la prima volta sul set di un film. All’epoca non accadde nulla di particolare, se non lo scambio di qualche parola e sguardi tra colleghi. Il tempo, però, ha spesso il potere di trasformare le connessioni più inaspettate in legami indissolubili. Dopo quell’incontro fugace, le loro strade si divisero, finché nel 2019 si ritrovarono durante il compleanno di un amico comune. Quella sera, in un contesto completamente diverso, qualcosa cambiò. Un’intesa profonda si accese tra loro e da quel momento in poi le due non si sono più lasciate.

Sono Kristen Stewart e Dylan Meyer le protagoniste di questa storia d’amore cresciuta in silenzio, lontano dalle luci più abbaglianti di Hollywood. Da quando hanno iniziato la loro relazione, sono sempre apparse affiatate e complici. Tre anni fa, l’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, ha annunciato di aver ricevuto una proposta di matrimonio dalla sua compagna, a cui ha risposto senza esitazione: “Non potevo rispondere diversamente, sono molto innamorata”. E proprio un anno fa, parlando pubblicamente della loro unione, Kristen aveva espresso il desiderio di costruire una famiglia, lasciando trapelare anche la possibilità di avere dei figli: “Il nostro legame è profondo e in futuro ci piacerebbe costruire anche una famiglia. Non escludiamo nulla arrivate a questo punto del nostro cammino”.

Matrimonio per la coppia vip: “L’attrice e la sceneggiatrice spose”

La loro idea di matrimonio, fin da subito, è stata chiara: niente sfarzi, niente riflettori. “Siamo delle persone molto casual. Abbiamo un’idea molto approssimativa della data. Penso che ci sposeremo con una cerimonia intima… Sorprenderemo un po’ tutti, lo faremo da sole”, aveva detto l’attrice. Una volontà di discrezione confermata anche dalla scelta, condivisa con Meyer, di congelare gli ovuli, per lasciare aperta ogni possibilità nel loro futuro di coppia: “Non so come sarà la mia famiglia, ma io voglio avere dei figli e su questo non ho dubbi… Non ho paura della gravidanza. Non ho paura di avere un figlio. Ho paura del parto, quello sì lo ammetto”, aveva confidato con sincerità.

Ora, quella promessa è diventata realtà. Secondo quanto rivelato in esclusiva da TMZ, Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate con una cerimonia estremamente riservata. Le due avrebbero ottenuto la licenza di matrimonio in tribunale e si sarebbero scambiate il fatidico “Sì, lo voglio” nella loro casa di Los Angeles. Un evento lontano dagli eccessi hollywoodiani, esattamente come avevano sempre immaginato: pochi invitati, pochissime celebrità e un’atmosfera raccolta e intima.

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono appena sposate 🥹💍#KristenStewart pic.twitter.com/jJnWJZjFJQ — Jessica ♉️ (@JessicaScotto91) April 21, 2025

Tra i pochi presenti al matrimonio, secondo le fonti, c’erano Ashley Benson e suo marito Brandon Davis. Una cerimonia semplice, lontana dalle copertine patinate, che riflette appieno lo stile e la riservatezza della coppia. Un passo importante che suggella una relazione costruita con lentezza, autenticità e, soprattutto, con una visione comune del futuro.