Il vero compleanno da ricordare per l’attrice italiana: ha festeggiato i suoi 25 anni a Napoli e durante il party, a sorpresa, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato e collega. Un momento che ha emozionato lei, ovvio, ma anche gli invitati. Tra le storie Instagram della neo25enne e dunque anche futura sposa tantissime foto e i video della festa a tema del musical Mamma Mia!.

Ma la clip più bella, che naturalmente ha fatto impazzire tutti i fan di questa coppia che il pubblico ha conosciuto nella fiction Mare Fuori è sicuramente quella in cui a un certo punto fidanzato prende la parola, chiedendole di chiudere gli occhi: “È stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu”.

Proposta di matrimonio al compleanno: i due attori si sposano

“Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere”, ha aggiunto prima di inginocchiarsi e mostrarle l’anello. Giovanna Sannino, la Carmela di Mare Fuori, era visibilmente e anche comprensibilmente commossa. Si è avvicinata al fidanzato per baciarlo tra gli applausi di tutti.

Al party non mancavano altri membri del cast come Maria Esposito, Antonio D’Aquino e Francesco Panarella. Anche il futuro sposo, come detto, è un attore della popolare fiction Rai. È Gaetano Migliaccio e nemmeno a dirlo si sono conosciuti e innamorati sul set dopo “5 mesi di corteggiamento”, aveva raccontato lei a Verissimo.

Sempre a Silvia Toffanin Giovanna Sannino aveva rivelato di aver trovato “un uomo d’altri tempi, sembra uscito da un film dell’800. Ha un animo antico. Quando l’ho incontrato non ero in un momento molto felice a livello sentimentale ed emotivo, uscivo da una storia che mi aveva cambiata”. “Non ero pronta a un nuovo amore perché mi ero convinta che non lo sapevo cercare. Pensavo di cercare solo amori impossibili che mi avrebbero fatta soffrire”. E invece… Quando i fiori d’arancio?