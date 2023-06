L’agghiacciante omicidio di Giulia Tramontano ha lasciato senza fiato tutti gli italiani e anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ne è ovviamente rimasta indifferente. E ha compiuto un gesto significativo e importante nelle scorse ore, come ha rivelato lei stessa in una intervista. Ha voluto infatti avere un colloquio con la mamma della vittima e ha voluto anche dire la sua su questa terribile vicenda, che ha portato all’arresto del compagno della giovane, Alessandro Impagnatiello.

Il barman di 30 anni è accusato di aver ucciso e occultato il corpo di Giulia Tramontano, fingendo poi la sua sparizione. Dopo giorni di ricerche, lui ha in seguito confessato il delitto. Adesso a parlare di questo assassinio, avvenuto in provincia di Milano nel comune di Senago, è stata anche la premier Giorgia Meloni. Durante una conversazione col giornalista Bruno Vespa a Manduria, nel tarantino, ha spiegato cosa ha fatto.

Leggi anche: “Non dovevate farlo vedere”. Giulia Tramontano, bufera su Chi l’ha visto. Critiche dal pubblico





Morte Giulia Tramontano, il gesto di Giorgia Meloni

In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, infatti nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni si capirà ancora di più come è stata ammazzata la 29enne incinta al settimo mese, c’è stato questo intervento di Giorgia Meloni che ha voluto telefonare alla mamma della ragazza. A Vespa ha affermato: “Quando accadono queste cose, la prima cosa alla quale penso è sempre la mamma, mi ha scioccato la freddezza con la quale si è consumata questa vicenda”.

E poi la premier ha aggiunto: “Mi ha scioccato la storia di questo bimbo che era nel suo grembo e sarebbe stato in grado di vivere da solo, sono due le persone uccise, i giudici ne tengano conto. È una vicenda che mi ha lasciato senza fiato, ho chiamato la mamma di Giulia Tramontano, da madre a madre“. Non ha voluto sviscerare i dettagli della conversazione telefonica, che è stata quindi privata, ma sarà stata caratterizzata da grandissima empatia.

Giulia è stata uccisa dopo che aveva scoperto la vita parallela del compagno, che aveva anche una relazione con un’altra ragazza di 23 anni, con quest’ultima che era pure all’oscuro del fidanzamento di lui con Tramontano.