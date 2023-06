Sono tutti sotto choc per la tragedia di Giulia Tramontano, la ragazza incinta scomparsa e poi trovata morta. Ad ucciderla sarebbe stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, che le avrebbe sferrato due coltellate prima di tentare di appiccare il fuoco al suo cadavere senza riuscirci. Successivamente ha deciso di lasciarlo in una zona verde situata in via Monte Rosa, nel comune di Senago, in provincia di Milano. Ma ora stanno emergendo dei dettagli clamorosi.

Adesso a fare luce sulla vicenda è stato anche Il Fatto Quotidiano, che si è soffermato su quanto avrebbe detto il compagno all’amante a proposito di Giulia Tramontano. La famiglia di lei è rimasta col fiato sospeso per giorni, poi la drammatica scoperta. Infatti, è stata ritrovata morta su indicazione del partner Alessandro Impagnatiello. Lei era in dolce attesa da 7 mesi e la sua fine è stata purtroppo tragica.

Leggi anche: “Cosa ha fatto il fidanzato prima di ucciderla”. Giulia Tramontano, la scoperta choc dei carabinieri





Giulia Tramontano morta, cosa è emerso sul fidanzato accusato di omicidio

Giulia Tramontano è morta a 29 anni e il partner 30enne è stato accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Impagnatiello portava avanti una doppia relazione amorosa, infatti oltre ad essere legato alla vittima, aveva una storia con una giovane collega originaria degli Stati Uniti. E anche quest’ultima pare che non fosse a conoscenza dell’esistenza della ragazza incinta.

Adesso stanno venendo fuori dei particolari inquietanti, legati al racconto del presunto assassino fatto alla ragazza americana. Le liti tra Giulia e Alessandro sono nate nel momento in cui lei avrebbe scoperto il tradimento. Poi il barman avrebbe ammazzato la donna e successivamente avrebbe chiesto un incontro alla statunitense, che però avrebbe rifiutato. Ma le avrebbe comunque rivelato delle cose agghiaccianti sulla vittima. Impagnatiello aveva già un figlio, che oggi ha 6 anni, concepito durante un’altra relazione. E i suoi legami con l’ex non erano negativi. Alcuni vicini di casa hanno anche aggiunto che l’uomo incontrava spesso il bambino.

Lui avrebbe detto all’amante che Giulia Tramontano avesse dei problemi di natura mentale e addirittura che lei fosse andata via di casa e che il figlio che aveva in grembo non fosse il suo. L’americana era stata anche incinta in precedenza, ma poi aveva abortito. E lui diceva di essere ormai diventato un uomo libero.