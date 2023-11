C’è davvero grande preoccupazione per le sorti di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi nel nulla da sabato 11 novembre da Vigonovo, in provincia di Venezia. Stando alla ricostruzione fatta dai parenti della giovane e dagli inquirenti, i due sono stati avvistati mentre si trovavano a bordo dell’auto del giovane, in un parcheggio non lontano dall’abitazione della 22enne. Ma ora è stata fatta una scoperta che allarma tutti.

Un testimone ha comunque assistito involontariamente ad un litigio tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I due ex fidanzati avrebbero discusso animatamente e per questo motivo un vicino di casa avrebbe allertato i carabinieri temendo che potesse essere successo qualcosa. Poi sono però letteralmente scomparsi, visto che i militari non li avevano trovati sul luogo indicato dall’uomo. La presentazione delle denunce c’è stata il giorno successivo, quando i familiari dei due giovani non li hanno visti rientrare a casa.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, la scoperta sui due ex fidanzati scomparsi

Per provare a rintracciare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta e per capire che tipo di percorso abbiano fatti i due ex fidanzati, scomparsi improvvisamente, i carabinieri analizzeranno attentamente tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Per quanto riguarda i rispettivi cellulari, risultano essere spenti e quindi non rintracciabili. Nonostante si fossero lasciati, i due 22enni si sarebbero incontrati nei pressi di un centro commerciale e poi Giulia è salita nella macchina dell’ex, ma non è stato possibile appurare se l’abbia voluto fare o se sia stata obbligata dal giovane.

Anche i genitori di Filippo avrebbero fatto sapere che lui fosse agitato e preoccupato, in seguito alla rottura con Giulia. Tornando alla scoperta agghiacciante, alcuni operai che stavano lavorando nell’area industriale di Fossò (Venezia) hanno individuato una lunga scia di macchie di sangue, presenti sia sul marciapiede che sul manto stradale. La polizia scientifica ha preso dei campioni per fare il Dna e sono stati usati anche dei cani molecolari per l’individuazioni di eventuali corpi.

Come scritto da Leggo, Giulia e Filippo si erano conosciuti e innamorati all’università di Padova. Proprio la ragazza avrebbe dovuto conseguire la laurea tra qualche giorno. Nonostante la separazione, sarebbero rimasti in buoni rapporti ma ora c’è grande paura per quanto possa essere successo.