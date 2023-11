Ancora nessuna notizia di Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta, entrambi 22enni, scomparsi da ormai quattro giorni. Un giallo sul quale indagano i carabinieri di Vigonovo, al lavoro per cercare di dare una risposta alla famiglia. Poche e ancora frammentarie le notizie. Le uniche arrivano dalla famiglia di Giulia e riguardano il temperamento ed il carattere di Filippo con il quale, a quanto pare, la relazione si era interrotta da diversi mesi.

>Giulia Cecchettin, la famiglia convocata in caserma dai carabinieri

A parlare con i cronisti è stata la sorella Elena che delinea un quadro dell’ex fidanzato di Giulia poco rassicurante. “Lei era buona e cedeva perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo ‘se te ne vai anche tu io non ho più nessuno’. Filippo si mostrava felice solo quando era con lei”. Elena, riporta Leggo, non si ferma e racconta di più.





Giulia Cecchettin, la famiglia convocata in caserma dai carabinieri

“Filippo è una persona possessiva che giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla”. Una storia che sembra avere le caratteristiche di un film già visto. Anche se il quadro, come detto, è ancora tutto da definire. I due ragazzi, che continuavano a vedersi nonostante la fine della loro storia, sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera. Spiega il papà di Giulia: “Non sappiamo dove siano, chiediamo di contattare le forze dell’ordine o il 112 se qualcuno li vedesse. L’auto che cerchiamo è sempre la stessa, la Fiat Punto nera. Giulia è alta 1 metro e 63cm, ha i capelli castani con la frangetta”.

“Porta un maglione azzurro e una gonna a tubino, calze e scarpe a mocassino nere. Ha una giacca nera”. “Qualsiasi cosa sia successa, noi lo aspettiamo e gli vogliamo bene – le parole della mamma di Filippo – Vogliamo bene a lui e a Giulia. Vi prego, tornate”. Lo zio di Giulia ha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa quando sono stati avvistati intorno alle 23.15 e l’avvistamento è legato a un litigio che c’è stato tra i due”.

E ancora: “un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo”. Poco fa, intanto, i carabinieri di Vignovo hanno convocato in caserma la famiglia di Giulia per un aggiornamento sullo stato delle ricerche. “Non c’è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile”. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Giulia Cecchettin, uscito per qualche minuto dalla caserma.