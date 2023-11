Grande Fratello, l’ingresso di Perla Vatiero come nuova concorrente è certo e imminente. La ex fidanzata di Mirko Brunetti ed ex Temptation Island sarebbe dovuta entrare nella Casa lunedì scorso ma causa Covid dovrà aspettare ancora qualche giorno. E chissà come la prenderà Mirko, che è all’oscuro di tutto ma che è rimasto in un certo senso segnato da quell’incontro in collegamento della scorsa diretta. Al punto che, rivelazione di oggi, da sognarla e ammettere “Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna”. E poi: “Lei è donna è bellissima”.

Come detto, non sa che Perla sta per varcare quella famosa porta rossa per convivere con lui e gli altri concorrenti di questo GF. Ma sa bene che la sua fidanzata attuale, Greta Rossetti, ha visto sicuramente la puntata e lo segue con costanza sul canale 55 di Mediaset. Pochi giorni fa, tra l’altro, i due si erano rivisti proprio fuori dalla Casa, abbandonandosi a un lungo bacio e spazzando via ogni dubbio sulla complicità con Angelica, anche lei impegnata fuori dal reality.

“Pronta a entrare al Grande Fratello”

Ma Perla Vatiero potrebbe non essere l’unica a diventare nuova concorrente. Perché dopo adesso, colpo di scena, anche Greta ha palesato il desiderio di unirsi agli altri inquilini. In un’intervista rilasciata a Casa Chi ha detto che varcherebbe volentieri la porta rossa per restare con Mirko e gli altri gieffini. “Se farei la concorrente del Grande Fratello? Assolutamente sì, avrei modo di vedere come si comporta Mirko”.

Greta ha anche detto di non essere gelosa di Perla, perché secondo lei Mirko non tornerà con lei, anche se dovrà stare con lei 24 ore su 24: “Non è una paura che ho, assolutamente. Non sono queste le paure che ho nella vita.”. E poi: “Ad oggi non penso lui possa tornare indietro nella sua strada. Anche perché i motivi per la quale loro si sono lasciati non sono io, io sono venuta dopo e quei motivi sono evidenti e si sono visti nell’altro programma”.

Greta dice anche di essere la stata la prima a farli riavvicinare “perché quando sono usciti dal programma loro erano molto in lite e a me non piaceva molto questa cosa. E sono stata io la prima a consigliare a Mirko di riavvicinarsi e parlare”. Gli autori del GF hanno accontentato Perla, che qualche settimana fa in una diretta aveva chiesto di entrare come concorrente. Lo faranno anche con Greta?