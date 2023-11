Nelle ultime settimane al Grande Fratello c’è una nuova protagonista: Anita Olivieri. Molto amata nella Casa, meno fuori visto che per ora il record di fan ce lo ha Beatrice Luzzi, che è appunto diventata sua ‘nemica’. Le tensioni fra le due non accennano a placarsi, come si capisce da quanto accaduto nelle ultime. All’ennesimo aereo arrivato per l’attrice, quest’ultima ha lanciato una frecciatina ad Anita, chiedendosi con ironia perché l’avessero esclusa dallo striscione. Lei ha sbottato.

Ha detto di essere stufa di venire messa in mezzo e le ha chiesto di lasciarla stare. E poi, in giardino, lontana dalle orecchie di Beatrice ma non da quella degli utenti avrebbe detto che l’attrice sarebbe già stata eliminata se non fosse stato per la love story con Giuseppe: “Se non fosse per Giuseppe e la ship, Bea da mo che sarebbe uscita”. Da qui ancora una marea di critiche per Anita, definita anche “clown” da qualcuno. “Ma ci crede davvero a quello che dice?“, ha commentato un altro.

Anita, scivolone clamoroso al GF

E come se non bastasse, è arrivato pure un grosso scivolone di Anita. Non il primo di questo Grande Fratello, ma comunque degno di nota soprattutto per i telespettatori che la vogliono fuori. La gaffe clamorosa è infatti stata subito ripresa tra post, video e commenti vari. Siamo in camera da letto e nel video si vede Fiordaliso alzarsi dal letto e fare una battuta.

“Ora che ci alziamo lo tolgono, gli sputo in un occhio”, ha detto incitando poi la sua compagna, cioè Anita, ad alzarsi. E qui è arrivata la figuraccia perché, riferendosi alla musica scelta dagli autori, ha detto: “Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio. Grazie Grande Fratello, ora mi addormendo. Un minuto, 60 secondi e mi alzo”.

Schopenhauer ha lasciato la filosofia e ha deciso di dedicarsi alla musica



Insomma, per lei Arthur Schopenhauer è un compositore, non il noto filosofo, orientalista e traduttore di origini tedesche che tutti – o a questo punto quasi – conosciamo. E in un secondo Twitter è stata invasa da commenti come “Voleva dire Fryderyk Chopin e l’ha confuso con Arthur Schopenhauer”, “Ma come ha fatto a laurearsi questa”, ha scritto qualcun altro. E ancora, riferendosi alla gaffe di qualche giorno fa: “Da una che non sa cosa significhi ‘scherno’, che ti aspetti?”.