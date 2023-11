L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scioccato tutti. In carcere è finito l’ex fidanzato Filippo Turetta, estradato dalla Germania dove era fuggito. Ora abbiamo saputo qualcosa in più su tutti i parenti della ragazza 22enne, uccisa a pochi giorni dalla laurea. Da parte di lui intanto sono arrivate le prime richieste, dato che ormai ha compreso che la sua vita sarà in prigione per molto tempo. Attualmente si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona.

Su Giulia Cecchettin e i suoi parenti vi racconteremo tutto tra pochissimo, parlando un attimo del presunto assassino ha chiesto libri per poter studiare e passare il tempo e ansiolitici per dormire ha scritto il Corriere della Sera. Il 22enne si sta ”ambientando”, e in queste ore ha chiesto se potrà studiare in carcere, frequentare corsi. Ha anche espresso il desiderio di vedere i suoi genitori. Parlando della sorella di lei, Elena Cecchettin, è stata la più determinata a portare avanti la battaglia in favore delle donne contro la violenza di genere.

Leggi anche: “Il momento di parlare di Giulia”. Filippo Turetta, sarà la prima volta. La prima richiesta dal carcere





Giulia Cecchettin, chi sono i suoi parenti

Dunque, parlando ancora di Giulia Cecchettin e dei suoi parenti, abbiamo anche il papà Gino, in prima linea con immagini bellissime postate online, il fratello minore Davide che ha usato Instagram per i suoi omaggi alla sorella. Poi c’è anche lo zio Andrea, che ha fatto diversi appelli nei giorni in cui non si avevano tracce della studentessa universitaria. Anche la nonna paterna, la signora Carla Gatto, è balzata agli onori perché condivideva con la nipote la passione verso l’arte e la pittura.

A proposito della nonna, che è una pittrice molto affermata socia del Circolo di Arti Figurative, ha rilasciato un’intervista a Il Gazzettino: “È un momento tremendo, siamo tutti frastornati e disorientati. Era una ragazza meravigliosa. Una ragazza moderna, ma con qualcosa di antico nei modi, che le veniva da un’educazione alla sensibilità e al rispetto, alla gentilezza, ricevuta in famiglia”. Lo zio aveva detto: “Inizialmente ho fatto fatica ad accettare questa morte perché per me resterà per sempre la mia nipote”.

Lo zio Andrea Camerotto, intervenuto a Coldiretti Veneto essendo un vivaista, aveva dichiarato ancora sulla nipote: “Giulia è come l’avete vista in tutte le foto che sono apparse. Non siamo mai riusciti a trovare una foto dove lei non sorrideva. Lei è sempre stata una ragazza intelligente, raggiante e buona, che però non vuole coprire una mancanza di carattere”. Il papà Gino ha un’impresa nell’ambito dell’elettronica, mentre ricordiamo che la mamma Monica Camerotto è deceduta l’anno scorso a 51 anni per un tumore.