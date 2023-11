Martedì 28 novembre ci sarà l’interrogatorio di garanzia per Filippo Turetta, il 21enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, anche lei 22 anni, trovata cadavere in un dirupo nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone, una settimana dopo la scomparsa. Il giovane è stata arrestato sabato scorso in Germania, giorno in cui in Italia si è scoperto il cadavere di Giulia, e ha trascorso una settimana nel carcere di Halle.

Sabato 25 novembre, intorno a mezzogiorno, è atterrato sabato a Venezia dalla su un Falcon 900 dell’Aeronautica militare, scortato dalle forze dell’ordine fino alla casa circondariale Montorio. Filippo Turetta è ora rinchiuso in una cella – insieme a un altro detenuto – in un’area isolata del carcere di Verona, in un regime di ‘grande sorveglianza’ che si traduce in ‘guardato a vista’ per evitare aggressioni o gesti autolesionisti, ma tra qualche giorno sarà trasferito in un reparto protetto.

Giulia Cecchettin, il mistero del libro per bambini ritrovato vicino al suo corpo: “Non è casuale”





Filippo Turetta in carcere: libri per studiare e ansiolitici per dormire

L’avvocato di fiducia Giovanni Caruso ha descritto Filippo Turetta come “molto provato, disorientato. Sono riuscito ad avere un’interlocuzione accettabilmente comprensibile ed è in condizioni di salute accettabili”, ha spiegato il legale. Ora sarà lui a occuparsi della strategia difensiva del 22enne, l’avvocato Emanuele Compagno ha invece rinunciato al mandato di difensore: “Considero concluso con l’arrivo in Italia di Turetta il mio lavoro di difensore d’ufficio, anche se lui stesso mi aveva nominato quale difensore di fiducia. Adesso il processo andrà avanti. Fin dall’inizio avevo detto ai familiari che sarebbe servito un legale di fiducia, e ho depositato la rinuncia nel pomeriggio di oggi”.

Martedì 28 novembre, davanti al gip di Venezia Benedetta Vitolo, Filippo Turetta potrà decidere di restare in silenzio oppure decidere di rispondere alle accuse, e quindi parlare per la prima volta dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo studente potrebbe rischiare l’ergastolo se gli venisse contestata l’aggravante della premeditazione. Sarà presente il pubblico Andrea Petroni che potrebbe chiedere un aggravamento rispetto ai reati contestati. Il suo avvocato Giovanni Caruso, potrà chiedere invece una misura alternativa al carcere e anche la perizia psichiatrica.

Se i legali non avanzeranno istanze, il gip non deve scrivere nessun nuovo provvedimento. Filippo Turetta ha chiesto libri per poter studiare e passare il tempo e ansiolitici per dormire ha scritto il Corriere della Sera. Il 22enne si sta ”ambientando”, e in queste ore ha chiesto se potrà studiare in carcere, frequentare corsi. Ha anche espresso il desiderio di vedere i suoi genitori, ma non potrà farlo prima del faccia a faccia col giudice che, come detto, è programmato per martedì 28 novembre.