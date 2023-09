Giorgia Meloni, le minacce di morte alla figlia. Il presidente del Consiglio dei Ministri in questi giorni è a Lampedusa a cercare una soluzione pratica e veloce al problema oramai ingestibile dei migranti. Insieme alla Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, la Meloni si snoda dall’intrigata emergenza che vede da una parte persone disperate in difficoltà che cercano un futuro migliore, dall’altra un paese in evidente difficoltà di accoglienza. E non è un problema solo italiano, proprio come testimonia la presenza della Von der Leyen.

Tuttavia sarà proprio la Meloni che dovrà in qualche modo trovare la soluzione più veloce e indolore possibile per ricollocare questa povera gente e cercare di non far collassare il sistema di accoglienza italiano. Ed è in questo contesto che Giorgia Meloni viene attaccata, scrive IlGiornale.it, su alcune Chiat Telegram dove non viene risparmiata neanche la figlia.





Giorgia Meloni, le minacce di morte alla figlia

Su queste chat iper-anonime, scrive anche Liberoquotidiano.it, “si fa un gran parlare delle partenze verso l’Italia, sono arrivate minacce durissime e inquietanti contro Giorgia Meloni”. Frase del tipo “Morirai presto, razzista put… di m…”, avrebbe scritto contro il premier Issa, guineano pronto a pronto a partire per l’Italia.

Ma questo sembra solo l’inizio, riporta sempre IlGiornale, perché nel mirino ci finisce anche la figlia della premier Giorgia Meloni: “Smetti di parlare, hai una figlia. Stai zitta”. E ancora: “Str…”. Un altro scrive: “Devi aspettarti il peggio, perché la metà di noi non è nemmeno partita. Ora stiamo risparmiando”, scrive uno dei migranti. E ancora: “Nessuno può fermarci, è così dalla notte dei tempi”, “Non hai visto ancora nulla”.

La mia intervista di ieri sera da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Qui potete rivederla. Buona giornata. https://t.co/Kb0eDOhs4h — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 18, 2023

La visita di @GiorgiaMeloni e Ursula @vonderleyen a #Lampedusa è stata una vergognosa messinscena. Un quarto d'ora sul molo, dieci minuti nell'hotspot (svuotato in fretta e senza cronisti), due parole per strada e conferenza stampa. Mancanza di rispetto per chi vive una tragedia pic.twitter.com/ENmLg7TBp8 — Gad Lerner (@gadlernertweet) September 18, 2023

E ancora: “Stiamo arrivando”, “Signora Giorgia Meloni, non abbiamo praticamente ancora iniziato e ci vuoi rimpatriare?”. Insomma, messaggi davvero terribili, tuttavia anche in questo caso il condizionale è d’obbligo visto che su queste chat ognuno potrebbe scrivere ciò che vuole e apparire chiunque. Su Telegram infatti non c’è controllo sull’identità, quindi anche un italiano potrebbe fingersi un subsahariano dall’italiano fluente. Chissà.

