“Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel tuo cammino, Gì, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l’apparenza”. Così inizia il post che Giorgia Meloni ha pubblicato per il compleanno della figlia Ginevra.

“Ci sono meraviglie ovunque. Nelle cose apparentemente banali, nei momenti in cui non te lo aspetti, perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie. Devi cercarle con il cuore, non con gli occhi. Auguri di una vita meravigliosa, fragolina”, conclude il presidente del Consiglio a corredo di una foto in cui tiene in braccio Ginevra.

Ginevra Giambruno, la figlia di Giorgia Meloni compie sette anni

Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni e del conduttore e giornalista Andrea Giambruno, ha compiuto sabato (16 settembre) 7 anni e ha festeggiato il suo compleanno con una festa a tema Alice nel paese delle meraviglie. Come detto, mamma Giorgia ha deciso di pubblicare una foto insieme alla figlia e di dedicarle un post su Instagram in questo importante giorno. Ginevra è nata il 16 settembre 2016 dall’amore di Giorgia Meloni con Andrea Giambruno, giornalista e conduttore televisivo.

Classe 1981 e laureato in Filosofia, Andrea Giambruno è un volto conosciuto su TGcom24, ma anche autore di diversi programmi televisivi come Quinta colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e da quest’anno è anche il conduttore di Diario del Giorno su Rete 4. Ginevra Giambruno era stata fotografata durante il G20 organizzato dall’Indonesia lo scorso anno. La presidente del Consiglio aveva deciso di partire insieme alla figlia e al compagno per evitare di restare troppo tempo lontana dalla propria famiglia ma in quella occasione aveva ricevuto molte critiche, critiche a cui aveva deciso di rispondere sui social.

“Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”, aveva scritto Giorgia Meloni sui social.