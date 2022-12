Giorgia Meloni e Giulia Salemi insieme per un motivo molto importante. La prima è il premier italiano e leader del partito Fratelli d’Italia, mentre la seconda è un’ex concorrente del GF Vip, influencer e voce del popolo dell’edizione in corso del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì sera su Canale 5.

Nei giorni scorsi Giulia Salemi è stata testimonial dell’incontro “Non più sole: la drammatica attualità della violenza contro le donne”, che si è svolto nella Sala Regina di Montecitorio in presenza in membri delle istituzioni, psicologhe, avvocate esperte sul tema della violenza contro le donne.

Giorgia Meloni e Giulia Salemi: “Collaborazione per un progetto di sensibilizzazione”

L’ex volto del GF Vip, presentatrice del format Salotto Salemi e influencer aveva emozionato il pubblico de Le Iene con un monologo in sostegno delle proteste in Iran. Un discorso pronunciato in farsi, la lingua persiana. “Se esiste ancora una Giornata contro la violenza sulle donne è perché c’è ancora molto da fare in questo senso”, ha spiegato l’influencer, che spesso usa il suo canale social per sensibilizzare du questa importante tematica.

Seguita da quasi due milioni di follower, Giulia Salemi sarebbe il nuovo volto scelto da Giorgia Meloni per un progetto di di sensibilizzazione. Il premier sarebbe rimasto colpito dal suo discorso durante la giornata contro la violenza sulle donne e vorrebbe collaborare con lei. La notizia è stata riportata dal settimanale Oggi.

“La premier progetta di utilizzarla a stretto giro – si legge sul settimanale Oggi – come testimonia di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere”. Giorgia Meloni avrebbe scelto Giulia Salemi per il suo modo di utilizzare i social e la forte empatia con il pubblico giovane. A differenza di molte sue colleghe, infatti, l’influencer dedica molto tempo e spazio a temi di attualità e sensibilizzazione.