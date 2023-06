Il gesto dei ragazzi dell’incidente di Casal Palocco. TheBorderLine, è questo il nome con cui sono conosciuti sui social, i responsabili del terribile incidente che è costato la vita al piccolo Manuel Proietti, di 5 anni. Mentre le forze dell’ordine cercano di comprendere la reale dinamica della vicenda, sembrano spuntare dei filmati che confermerebbero la versione della madre del piccolo Manuel. Sembra infatti che alcune telecamere abbiano proprio ripreso l’esatto momento in cui la Lamborghini e la Smart si sono scontrate.

La responsabilità penale dell’omicidio stradale è ai danni di Matteo Di Pietro, è lui che avrebbe sorpassato un’auto a forte velocità, prima di colpire in pieno la macchina guidata da Elena Uccello. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Quasi nessun dubbio quindi e sembrano anche confermarlo le parole dei TheBorderLine che proprio in queste ore hanno deciso di compiere un gesto importante.





Il gesto dei ragazzi dell’incidente di Casal Palocco

I ragazzi infatti hanno deciso di chiudere il canale YouTube con un ultimo filmato. I ragazzi hanno quindi scritto: “La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso”. E ancora: ”I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore”.

Poi scrivono: “Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”.

Nel frattempo un amico di Matteo Di Pietro, il ragazzo che guidava, scrive: “La vita di Matteo e delle persone che gli stanno intorno, come quella di Manuel, è già finita, è già distrutta. Non c’è bisogno che lui riceva insulti da persone che commentano avendo letto le news di giornalisti che guadagnano buttando m… su una situazione che è già gravissima”.

