“Tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento”. Così si legge sul canale Youtube dei TheBorderline, i ragazzi coinvolti nell’incidente avvenuto a Casal Palocco in cui ha perso la vita Manuel Proietti, 5 anni, e sono rimaste ferite la madre 29enne e la sorellina più piccola. Canale che conta 600.000 iscritti.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella che i cinque giovani a bordo del suv Lamborghini preso a noleggio e finito contro la Smart guidata della mamma del piccolo stessero girando dei video proprio per l’ennesima sfida social. Nel loro canale, infatti, ci sono oltre 67 i video, diversi quelli con milioni di visualizzazioni in cui il gruppo si cimenta in delle sfide. Si va da ‘Vivo 50h in una scatola di cartone”, ‘Vivo 50h in macchina challenge’, ’24h in mezzo al mare’, ‘Estrai la spada e vinci 500 euro’, ’24h sulla ruota panoramica senza scendere’, per finire a ’10 sfide estreme per 10.000 euro’.

E poi, ancora video di sopravvivenza che vanno dal fango al deserto, dalla neve alla mini zattera in mare fino ad arrivare alla ‘caccia all’uomo’ nella foresta o alla fuga ‘da 100 persone’. 3,7 milioni il picco massimo di visualizzazioni con la challenge ‘Legato al centro del labirinto’. Lo scopo? Puro divertimento, ma anche premi in denaro. E il denaro è il punto. Quanto guadagnano i ragazzi con il loro canale Youtube?

A rispondere alla domanda ci ha pensato il sito Tpi. “La The Borderline Srl è stata fondata a Roma il 27 giugno 2022. L’attività sociale prevede la “conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. – si legge in un articolo a firma Marco Nepi – Da visura camerale risulta che i soci sono due. Uno è proprio Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, oggi indagato per omicidio stradale“.

“L’altro è Leonardo, 21 anni, che su Linkedin spiega di essere studente della Bocconi e imprenditore: cinque mesi fa aveva pubblicato un annuncio per assumere in The Borderline dei nuovi video editor. L’azienda ha un fatturato pari a 200 mila euro l’anno. L’utile dell’esercizio è stato di 46 mila euro. Skylimit invece è la società che ha affittato la Lamborghini. L’amministratore è Gabriele Morabito. L’azienda si trova in via dei Ruderi di Torrenova, a poca distanza dal Raccordo Anulare. Ha prodotto ricavi per 2 milioni di euro, con 15 mila euro di utili”, conclude l’articolo pubblicato dal sito TPI. “The Borderline Srl è una società regolarmente registrata che secondo l’Ufficio Camerale nel 2022 ha dichiarato un fatturato totale di 188.333 euro”, si legge invece su Fanpage.