Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma ha accolto una folla commossa per l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi. Familiari, amici e colleghi si sono riuniti per rendere omaggio a un’attrice che ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano. Le esequie sono state celebrate dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, insieme a Don Fabrizio Gatta.

>>“Una cosa mi fa molto male”. Morte Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro rompe il silenzio per la prima volta

I figli di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, non si sono sottratti all’affetto del pubblico e dei giornalisti, esprimendo la loro gratitudine per la grande partecipazione. “Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l’abbiamo restituita al pubblico”, ha dichiarato Paolo. “È una dimostrazione di affetto incredibile e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l’ha sempre amata, ma non mi aspettavo tutto questo. Ho ricevuto migliaia di messaggi, posso solo dire grazie”.





Funerali Eleonora Giorgi, Christian De Sica in prima fila

Ha poi aggiunto: “Mamma ha dimostrato coraggio e, per me che sono suo figlio, sapere che la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio”. Andrea Rizzoli ha condiviso la sua emozione nel vedere la folla accorsa in Piazza del Popolo: “Riempie il cuore di gioia vedere questa piazza piena. Si sono sentiti così toccati da mamma che vogliono restituire tutto l’affetto e la vicinanza. È una giornata talmente bella che sembra fatta apposta per salutarla”.

L’ingresso del feretro nella Chiesa degli Artisti è stato accompagnato dalle note di Wish You Were Here dei Pink Floyd, brano scelto personalmente dall’attrice. Tra i presenti, molti amici e colleghi che hanno voluto condividere il loro dolore. Massimo Ghini, con cui Giorgi ha recitato in Compagni di scuola, ha ricordato l’attrice con grande affetto: “È un grande dolore, veramente enorme. Non ce lo aspettavamo così, in maniera così violenta. Era una persona a me legata da ricordi molto belli. Non sapevo che stesse così male. Aveva un grande carattere e una forza straordinaria”.

In prima fila Christian De Sica, suo collega in Lo zio d’America e Compagni di scuola, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e ha preferito entrare in chiesa dal retro, rispettando il proprio dolore in silenzio. Accanto a lui, Carlo Verdone, cognato dell’attore, ha invece affidato il suo ricordo a un videomessaggio trasmesso su La Volta Buona, il programma di Rai 1: “Un grande esempio di signorilità e pacatezza. Quello che ha fatto Eleonora è stato un grande insegnamento. Sarà sempre nel mio cuore come amica, per certe frasi che mi ha scritto che erano incredibili. Era una vera amica, una grande amica. Mi ha scritto cose bellissime e mi mancherà tanto. Ma il cinema ha questa funzione: rende immortali le persone. Lei lo sarà sempre”.

Intorno alle 15.30, il feretro è stato accolto da due ali di folla dietro le transenne, con applausi e lacrime che hanno accompagnato il suo ingresso nella basilica. Il grande affetto dimostrato per Eleonora Giorgi ha reso evidente quanto il pubblico e i suoi colleghi l’abbiano amata e stimata.

L’attrice lascia un’eredità importante nel mondo del cinema e nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni e nei ricordi di chi, oggi, ha voluto dirle addio con amore e riconoscenza.