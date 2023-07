Francesca Marchione è morta dentro l’ascensore, bloccata tra due piani. Il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, senza vita. Siamo a Palermo, in un edificio di via Oreto. Qui la 61enne sarebbe morta nelle prime ore del giorno di ieri, ma trovata soltanto dopo diverso tempo. A chiamare i pompieri sarebbero stati i sanitari del 118 che a loro volta erano stati contattati da alcuni residenti della palazzina. A quel punto sono state allertate anche le forze dell’ordine. Nessuno sa ancora cosa sia capitato alla signora Francesca. Per alcuni potrebbe essere stata colpa di un blackout, per altri un semplice guasto.

C’è da dire tuttavia, che in questo periodo a Palermo, così come in tutta la Sicilia, le cose non vanno bene, neanche dal punto di vista elettrico. Come abbiamo più volte raccontato infatti, alcuni incendi (numerosi a dirla tutta, Ndr), stanno devastando alcune delle zone più belle della regione, creando non pochi problemi di ordine cittadino. In diverse zone infatti, sono stati registrati disagi con mancanza di acqua ed elettricità.





Francesca Marchione è morta dentro l’ascensore

Non solo, alcune famiglie sono rimaste senza corrente dal primo pomeriggio di ieri, come in via Agrigento, in via Veneto, in via Sciuti. D’altro canto però, almeno secondo le prime testimonianze degli abitanti del palazzo di via Oreto dove è morta Francesca Marchione “non abbiamo avuto problemi di distacchi di luce nella giornata”. Altri invece sono di altro avviso e affermano con certezza che ci sarebbero stati diversi blackout nella zona, sopratutto ai danni dei commercianti. Un bar e un market infatti sono chiusi, fanno sapere alcuni residenti del quartiere.

“L’ascensore era fermo tra due piani – racconta un signore che vive in zona – e con le porte aperte. Per questo qualcuno ha chiamato il 118 e poi i vigili del fuoco”. Sembra che la signora Francesca Marchione fosse bloccata lì dalla mattina e i vigili del fuoco sarebbero arrivati verso le 17. Francesca Marchione viveva da sola in casa.

La donna è stata trovata in posizione tale da far presupporre che sia morta nel tentativo di aprire con forza le porte dell’ascensore rimasto bloccato tra due piani. Secondo voci raccolte nell’edifico l’ascensore sarebbe stato preso dalla donna verso le 6.30 di stamane. Forze il caldo, la mancanza di ossigeno o lo sforzo, ancora non è chiaro il motivo del decesso della 61enne.

