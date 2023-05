Fidanzatini morti di 16 e 14 anni, un’altra terribile notizia nella notte. È morto anche il fratellino di Jemila dopo l’incidente sulla A30 Caserta-Salerno all’altezza del comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Solo qualche giorno fa abbiamo raccontato la vicenda dei due fidanzatini morti nell’incidente stradale. Le vittime: Jemila Boulila, 14 anni e Rosario di 16 hanno perso la vita dopo lo schianto. Fino ad ora restavano gravi anche la mamma di lei e il fratellino. Quasi illeso invece il padre della ragazza che ha subito soltanto danni superficiali dopo lo schianto.

>> “È morto in un incidente”. Grave lutto per il volto di UeD, l’annuncio straziante

La famiglia era in viaggio e con loro c’era anche il giovane compagno della figlia maggiore. La prima a morire è stata proprio lei, la 14enne di San Valentino Torio. Il secondo ad andarsene il 16enne residente a Pagani. Ora però anche il fratello più piccolo di Jemila è morto: il bimbo aveva soltanto 8 anni. Il ragazzino era stato ricoverato dopo l’incidente con feriti molto preoccupanti per i medici.





Fidanzatini morti di 16 e 14 anni, un’altra terribile notizia nella notte

“Mentre i nostri cuori straziati si preparavano a salutare il caro Rosario, che oggi raggiunge la sua Jemila accanto a cui riposerà nel cimitero di San Valentino Torio, abbiamo avuto la terribile notizia che nelle scorse ore volevamo scongiurare: anche il più piccolo delle vittime coinvolte in questa tragedia fatale, Mourad, è volato in cielo”, commenta su Facebook il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco.

“Non abbiamo parole per esprimere tutto questo dolore. Tutta la nostra comunità si chiude in un profondo e rispettoso abbraccio per queste famiglie”, scrive poi il primo cittadino. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, era il papà alla guida del veicolo che si è schiantato al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Come abbiamo raccontato, Jamila è stata sbalzata all’esterno dell’auto ed è deceduta sul colpo. Ferito in modo lieve anche il padre della ragazza. La macchina, una Toyota Yaris, avrebbe colpito due guardrail per poi ribaltarsi senza colpire altri mezzi nelle vicinanze. Una tragedia che sconvolge una provincia intera.

Leggi anche: “È una tragedia spaventosa”. Terribile incidente in autostrada, morti fidanzatini di 16 e 14 anni: erano in viaggio con la famiglia