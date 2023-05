Dal Padrino Parte III alla ‘Caduta degli dei’, da ‘Ludwing’ a il ‘Il giardino dei Finzi Contini’: una carriera impareggiabile quella dell’attore, morto a 79 anni, che i media avevano definito ‘l’uomo più bello del mondo’. Talento innato e bellezza ne avevano fatto un attore feticcio per alcuni dei registi più importanti del secolo scorso: Martin Scorsese, Vittorio De Sica e, soprattutto, Luchino Visconti. La sua morte è stata annunciata dall’agente: “se n’è andato giovedì pacificamente ma comunque inaspettatamente” nella sua città natale di Salisburgo.

>“Non ce l’ha fatta neanche lui”. Fidanzatini morti a 14 e 16 anni, un’altra terribile notizia nella notte

Dal passato sentimentale travagliato, agli inizi della carriera l’attore ebbe un’importante relazione sentimentale col regista italiano Luchino Visconti, durata sino alla morte di quest’ultimo nel 1976. Il 19 novembre 1994, all’età di 50 anni, con l’applicazione dell’art. 13 da lui richiesto al Vaticano e concessogli da Mons. Virgilio La Rosa sposò in Comune e nella Chiesa di san Felice Martire a Roma la scrittrice, regista e articolista Francesca Guidato in comunione dei beni.





Lutto nel mondo del cinema, addio Helmut Berger: ‘l’angelo dannato’

Il matrimonio fu tempestoso, principalmente a causa dei problemi con l’alcolismo, di scenate di gelosia e di un suo tradimento; la coppia, separatasi nel 1997, ha continuato un rapporto altalenante fino al 2012. Lui è Helmut Berger.Nato a Bad Ischl, in Austria, il 29 maggio 1944, nel 1964 lavora come comparsa cinematografica a Roma prima di essere scoperto da Visconti, che diventerà poi suo socio e nel 1966 gli affida il suo primo ruolo.

Il successo arrivò nel 1969 con La caduta degli dei. Per quel film, l’attore riceve la nomination al Golden Globe come miglior attore giovane. Il regista gli farà poi interpretare il ruolo dell’infelice sovrano Ludovico II di Baviera nel film Ludwig (1973), nonché quello del cinico Konrad in Gruppo di famiglia in un interno (1974). Di Visconti si sentiva ancora la sua ‘vedova’.

“Come potrebbe essere diversamente? È stato il mio maestro, di vita e di cultura”, aveva raccontato in una delle sue ultime interviste. La sua bellezza androgina e la sua bisessualità (della quale non faceva certo mistero) portarono sullo schermo le scelte sessuali non solo come parodia cinematografica ma come dimensione umana degli attori stessi. Dall’anno seguente fu un susseguirsi di film che lo resero celebre e ricercatissimo, non solo nel cinema ma anche nel mondo della moda, del jet set, delle riviste e dai grandi fotografi. Per tutti era ‘L’angelo dannato’.