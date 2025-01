Presenza di cadmio oltre i limiti di legge, il prodotto alimentare ritirato da tutti i supermercati Eurospin. Il cadmio è un metallo pesante. La dose settimanale ammissibile negli alimenti non deve superare i 2,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo: lo ha stabilito il gruppo di esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui contaminanti nella catena alimentare.

Viene considerato un contaminante negli alimenti, quali l’arsenico e il piombo. È presente in molti alimenti e si trova nel suolo, nell’acqua e nell’aria. Tra gli alimenti che ne sono più ricchi ci sono il fegato, i funghi, i molluschi, la polvere di cacao e le alghe secche.





Eurospin, pinoli ritirati dal mercato: presenza di Cadmio

L’accumulo di cadmio nell’organismo a lungo andare può portare a diversi effetti negativi. A risentirne sono prima di tutto i reni, la cui attività può essere compromessa dalla presenza di questo metallo a tal punto da condurre a insufficienza renale. Ad essere richiamato dal Ministero della salute sono le confezioni di ‘pinoli sgusciati 100 grammi’ prodotti con marchio Sibamba e commercializzati da Eurospin Italia.

I lotti richiamati per “presenza di cadmio oltre i limiti di legge”, come riposta il sito del ministero della Salute, sono: 4304; 24310; 24312; 24318; 24320; 24323; 24332; 24333; 24338; 24340; 24341. Il nome del produttore è Mocerino Frutta Secca Srl. I pinoli oggetto dell’allerta alimentare sono prodotti dall’azienda Mocerino Frutta Secca srl nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Non si tratta dell’unico richiamo alimentare in questo 2025. All’inizio dell’anno avevamo riportato quello riguardante un lotto di vongole surgelate per la presenza dello PFAS acido perfluoroottanoico (PFOA) in quantità superiori ai limiti consentiti. Nei giorni scorsi i supermercati Tigros e Iperal, invece, hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di paté di olive taggiasche a marchio Primia Percorsi di Gusto (aggiornamento del 13/01/2025). La ragione indicata è la possibile presenza di frammenti di noccioli di olive. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 180 grammi con il numero di lotto L071124 e il TMC 07/05/2026.