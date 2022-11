Esplosione in casa e crollo, persone sotto le macerie

Esplosione in una casa a Tiana, in provincia di Nuoro, due feriti e due dispresi. Lo scoppio nella mattinata di oggi. A quanto si apprende una coppia di anziani è stata estratta viva dalle macerie e consegnata alle cure del 118. Risultano invece dispersi la figlia della coppia e il marito. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati i i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e della stazione di Sorgono, i carabinieri, polizia, tutti i mezzi di soccorso.



In arrivo anche unità cinofile da Tempio Pausania e squadre dell’Usar (Urban Search and Rescue) da Cagliari. Le condizioni dei feriti, trasportati in codice rosso in ospedale, sono gravi ma sembra stabili. Più grave sembra l’uomo al quale è stato diagnosticato un trauma toracico e addominale. Sembra che l’esplosione sia dovuta a una fuga di gas.

Leggi anche: Violentissima esplosione in casa, anziana estratta dopo ore della macerie: è in ospedale





Esplosione in una casa a Tiana: due feriti e due dispersi: il 21 ottobre un caso analogo a Lecce



Solo pochi giorni fa, il 21 ottobre, un caso analogo si era registrato a Lecce. Poco dopo le 8 a Corsano, comune in provincia di Lecce una donna era rimasta sepolta sotto le macerie per ore. A lanciare l’allarme alcuni vicini. Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del dipartimento di Tricase, dei carabinieri della stazione locale e dei sanitari del 118.



All’interno dell’appartamento dove si è consumata l’esplosione una 76enne, S.C., proprietaria e unica occupante dell’abitazione, rimasta letteralmente travolta e sepolta sotto le macerie. I soccorsi immediati avevano permesso ai pompieri ed ai militari di estrarre la donna fuori dalle macerie, ustionata ma fortunatamente non in pericolo di vita. La donna aveva riportato importanti ustioni su tutto il corpo ma è pienamente cosciente.



La signora era stata stabilizzata dal personale medico e trasportata immediatamente in ospedale a Tricase in codice rosso. Indagini in corso per ricostruire le cause dell’accaduto: a generare l’esplosione potrebbe essere stata una perdita di gas dal tubo di una bombola. Il 19 ottobre, si era verificato un incidente simile ad Anzio, in provincia di Roma. Intorno alle 10 una violenta esplosione aveva causato il crollo di una palazzina. Del caso si occupano i carabinieri della locale stazione.

Violentissima esplosione in casa, morti e feriti. Grave una donna incinta